Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi conviene informarsi sull’elenco di tutte le spese deducibili e detraibili, In tal modo non si correrà il rischio di perdere importanti vantaggi fiscali che ridurrebbero di molto il carico delle imposte. Molti contribuenti si chiedono se sia possibile scaricare dal 730 le spese che si sostengono ogni anno per la polizza assicurativa RC auto. E dunque ecco i fortunati automobilisti che riceveranno rimborsi di più di 200 euro sull’assicurazione auto dall’Agenzia delle Entrate.

Esistono alcune specifiche categorie di contribuenti che possono beneficiare di particolari facilitazioni fiscali sulle spese più onerose relative al possesso di un veicolo. La Redazione ha già indicato “Come ottenere sconti e agevolazioni su bollo e assicurazioni auto per familiari di disabili grazie alla Legge 104”. Ma anche chi non presenta compromissioni a livello psicofisico può godere della possibilità di detrarre le spese assicurative nella dichiarazione reddituale. E di fatto ecco i fortunati automobilisti che riceveranno rimborsi di più di 200 euro sull’assicurazione auto dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico ci si riferisce ai proprietari di veicoli che potranno detrarre fino al 19% delle spese che hanno sostenuto per la stipula del premio assicurativo.

Ecco i fortunati automobilisti che riceveranno rimborsi di più di 200 euro sull’assicurazione auto dall’Agenzia delle Entrate

Potrà ottenere un rimborso fiscale chi stipula una polizza che copre il rischio di morte o di invalidità permanente pari o superiore al 5%. Anche per gli infortuni al conducente si matura il diritto a scaricare il 19% delle spese su un tetto massimo di 530 euro. Occorre tuttavia rispettare alcune condizioni per ottenere il beneficio delle detrazione fiscale e prima fra tutte il pagamento tracciabile.

Pertanto bisognerà conservare documentazione relativa al pagamento con strumenti elettronici e garantire la coincidenza tra contraente della polizza e assicurato. Altro requisito per beneficiare dello sgravio fiscale riguarda il limite reddituale che non deve essere superiore a 120.000 euro. Con ciò si intende dire che si ha diritto alla detrazione per intero se si posseggono redditi fino a 120.000. Se invece l’ammontare complessivo dei redditi è superiore a tale soglia la somma detraibile scende fino ad azzerarsi completamente per redditi di 240.000 euro.