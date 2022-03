Se la cura della pelle è fondamentale per tutte le persone, dai 50 anni in su diventa proprio una necessità. Certo, la pillola dell’eterna giovinezza o dell’immortalità non esiste e tutto ciò che possiamo fare è cercare di mantenerci il più possibile giovani con prodotti naturali.

Il segreto, dunque, non è far finta che l’invecchiamento non esista ma cercare di limitarlo, frenarlo, attenuarlo. Nei vari negozi esistono tantissimi prodotti che hanno questo scopo: creme per le rughe, quelle per dare tonicità alla pelle e quelle per idratare la pelle o il contorno occhi.

Acido Ialuronico e peptidi al collagene sono solo alcune delle sostanze che usiamo comunemente.

Dunque, ecco i cosmetici perfetti per la pelle e gli occhi delle donne di mezza età per essere bellissime in primavera, vediamo quali sono.

La regola fondamentale è la detersione ma senza dimenticare il tonificante

Come per tutte le cose, ciò che paga di più in assoluto è la costanza: meglio una routine quotidiana con pochi prodotti che un’azione di applicazione di mille prodotti una volta a settimana.

In primo luogo si passa subito alla detersione: ci si lava il viso e il contorno occhi con un prodotto delicato e soprattutto con un pH adatto al nostro tipo di pelle. Sarebbe meglio rivolgersi a un dermatologo per scoprire quale sia.

In secondo luogo, in primavera troviamo in commercio i tonificanti adattati ai sentori della stagione. In particolare, li troviamo all’acqua di rose, che oltre a sprigionare un ottimo aroma, hanno anche la capacità di agire come calmante e illuminante.

Ecco i cosmetici perfetti per la pelle e gli occhi delle donne anche di 50 e 60 anni in primavera

Le donne di 50 o 60 anni non devono assolutamente dimenticare di usare un siero effetto lifting in primavera.

Anche qua è sempre meglio chiedere al proprio dermatologo, che di solito ne consiglia uno ricco di peptidi. La conseguenza diretta di un’applicazione di un tale siero la vediamo sulla pelle: diventa subito di un rosa più vivo e gradevole. Lo applichiamo massaggiando bene sulla pelle del viso.

Dato che siamo giunti in primavera, la scelta della crema viso e occhi non può non contenere anche un filtro solare. In altri termini, in commercio esistono delle creme che oltre a idratare danno anche una protezione contro i raggi del sole. Di solito si consiglia una protezione superiore a 30, alfine di evitare che alcune macchie scure sul vanifichino tutti i nostri sforzi.

Approfondimento

Ecco alcuni trucchi per migliorare la pelle del viso e renderla perfetta e curata