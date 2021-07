L’importanza del denaro è uno di quei valori che bisognerebbe imparare sin da bambini. È importante spiegare da dove arriva il denaro e perché è in grado di dettare il modo in cui viviamo le nostre vite. Non è una cosa semplice da spiegare, molto spesso si fa leva sul senso di colpa e non c’è niente di più sbagliato. In questi casi, infatti, si rischia di lasciare una sensazione di colpa sul bambino che difficilmente andrà via crescendo. Ma ecco i consigli utili per insegnare a figli e nipoti l’importanza del denaro.

Parlare

Per prima cosa è importante parlarne. Non far sì che questo diventi un tabù o si rischia di non parlarne mai e di non riuscire mai a farne capire l’importanza. Soprattutto è importante parlarne subito, sin dalla prima infanzia. Iniziare a far capire che il denaro arriva dal duro lavoro, da un sacrificio, è fondamentale perché il bambino capisca che le cose non piovono dal cielo.

Contare le monetine

Un metodo efficace per far capire a un bambino l’importanza del denaro è quello di insegnargli a contare le monetine. Così capirà quante ne servono per comprare qualcosa e saprà notare le differenza tra una cosa che costa poco e una che costa tanto.

Dare una paghetta

Questa potrebbe essere un’ottima soluzione per far capire a nostro figlio o nipote l’importanza del denaro. Con una paghetta settimanale o mensile il bambino/ragazzo capirà che quei soldi devono bastargli per un certo periodo di tempo, imparerà a risparmiare e/o a mettere da parte qualcosa. È bene anche non esagerare con l’ammontare di denaro che si vuole dare nella paghetta, altrimenti rischierà di non imparare niente perché potrà permettersi tutto.

Responsabilizzare

La cosa più importante è la responsabilità. Quando il bambino inizia a crescere e arriva ai 16-17 anni si può valutare di fargli fare un lavoretto part-time. Anche dei lavoretti in casa che esulano dai suoi doveri quotidiani. Solo in questo modo, infatti, capirà la fatica che si deve fare per ottenere denaro in cambio di lavoro. Tutto questo porterà a responsabilizzare il ragazzo e a fargli capire definitivamente il valore del denaro.

