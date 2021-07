D’estate fa caldo. Non è certo una novità e noi italiani siamo ben consci di tutte le gioie e i dolori di questa stagione. Da una parte amiamo andare ad abbronzarci in spiaggia, per sfoggiare la nostra abbronzatura davanti a colleghi e amici. Dall’altra parte, però, col caldo arrivano le zanzare e la nostra sete aumenta.

Per quanto riguarda le zanzare, ci sono tante soluzioni che possiamo adottare. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di una meravigliosa pianta che ce le tiene lontane e non è la lavanda!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per quanto riguarda invece la sete, invece, dobbiamo certamente idratarci. Bere spesso e tanta acqua. Tuttavia, quando arriva il caldo, amiamo bere acqua molto fresca: ovviamente per dissetarci e rinfrescarci! Se beviamo acqua, o qualsiasi bevanda, troppo fredda, rischiamo delle spiacevoli conseguenze! Quindi, attenzione, chi ama bere bevande troppo fredde, dovrebbe assolutamente sapere questa cosa.

Quella tanto desiderata bibita ghiacciata…

Diciamolo subito, bere acqua troppo fredda ci fa venire mal di testa. Sarà già sicuramente capitato a tutti di bere un bicchiere d’acqua ghiacciato e di sentire un forte mal di testa dopo. Nessun problema, o per meglio dire, non preoccupiamoci troppo. Si tratta di una reazione completamente comune, ma a cui dovremmo porre attenzione. In particolare, ci viene il mal di testa perché il nostro corpo funziona con degli equilibri ben definiti.

Attenzione, chi ama bere bevande troppo fredde dovrebbe assolutamente sapere questa cosa

Quando beviamo qualcosa di troppo freddo, i nostri vasi sanguigni si restringono, perché, come abbiamo sempre studiato a scuola, il freddo tende a restringere tutto. Il caldo, invece, apre e dilata. Questo shock tra caldo e freddo porta il nostro corpo ad attuare questo meccanismo di difesa. Restringendosi, i vasi sanguigni i provocano questo dolore, anche e soprattutto, dietro alla testa. Di conseguenza, se vogliamo evitare un tale malessere, cerchiamo di non sottoporre il nostro corpo a questo shock termico.