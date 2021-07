Ad oggi sono sempre di più le persone che iniziano a sensibilizzarsi sulle tematiche ambientali. I recenti studi hanno evidenziato quanto il cambiamento climatico stia impattando il nostro modo di vivere. Ma soprattutto quello che sta cambiando è il nostro modo di approcciarci all’ambiente e al rispetto di esso. Ed ecco che ci si sensibilizza sempre di più a non usare plastiche monouso, a preferire le energie rinnovabili e a non comprare carni da allevamenti intensivi. Molto spesso il modo migliore per sensibilizzare una persona al rispetto dell’ambiente è quello di farle un regalo.

Ecco 3 idee regalo originali ed economiche per i nostri amici amanti dell’ambiente

Cambiando di poco le nostre abitudini si può fare tantissimo per l’ambiente. Una delle cose principali è ridurre gli sprechi ma soprattutto ridurre il consumo di plastiche monouso. Ecco 3 idee regalo originali ed economiche per i nostri amici amanti dell’ambiente.

Spazzolini da denti in bambù

Gli spazzolini sono degli oggetti della nostra vita di tutti i giorni che sono tradizionalmente creati in plastica. Un’ottima alternativa agli spazzolini in plastica è quella degli spazzolini in bambù. Se ne trovano di tantissimi tipi in commercio e per tutte le esigenze. Sono ottimi come idea regalo perché la maggior parte delle volte si acquistano con la loro apposita custodia da viaggio. Un regalo utile e originale per chiunque sia attento all’ambiente!

Lunch box in bambù

Anche la lunch box è uno di quegli oggetti che solitamente sono costituiti da plastica. Alcune volte si trovano in acciaio inox o in alluminio, ma ultimamente vengono prodotti anche in bambù. Ne esistono di tutti i tipi, con fantasie diverse e più o meno capienti, e sono perfetti per un regalo per chi mangia spesso fuori.

Borsa di stoffa

Le borse di stoffa stanno prendendo sempre più piede nella vita di tutti i giorni delle persone. Sono comode da avere sempre in borsa per dello spazio in più all’occorrenza, ma soprattutto sono delle ottime e durature sostitute alle buste in plastica. La cosa bella delle borse di stoffa è che se ne trovano di tutti i colori e per tutti i gusti. Un ottimo regalo, magari con una stampa di un film o del gruppo musicale preferito. A volte si possono far dipingere a mano con quello che si vuole per una borsa unica e personalizzata!

