Sono poche le piante che resistono alle temperature vertiginose dell’inverno. Molte si lasciano andare. Però, è proprio in questo periodo che bisogna mettere le basi per la primavera. Infatti è ora che bisogna piantare in giardino ciò che in primavera vogliamo vedere splendere. Questo non significa che possiamo piantare qualsiasi pianta ci viene in mente, ovviamente ci sono delle piante specifiche per questo momento. Ecco i bulbi da piantare in autunno inverno per avere un giardino fiorito in primavera. Non solo giardino, ma possiamo parlare anche di balcone oppure del davanzale della finestra. Dipende ovviamente da cosa si ha in casa e da che tipo di casa si ha.

Ci ricordiamo del giardino quando ormai è troppo tardi

Durante il periodo invernale il giardino lo vediamo ricoperto di neve oppure senza foglie. E quindi lo lasciamo un pochino perdere. Ma in realtà è proprio in quel periodo che bisogna iniziare a piantare i bulbi. Spesso, poi, verso marzo o aprile il nostro giardino torna ad avere dei colori più vividi e quindi ci viene voglia di piantare alcune piante. Però dovevamo farlo in inverno, perché ormai è troppo tardi.

Ecco i bulbi da piantare in autunno inverno per avere un giardino fiorito in primavera

Ma quali sono allora i bulbi da piantare per avere tra qualche mese il giardino con i fiori? I fiori, che vanno assolutamente piantati nel periodo autunno inverno, sono i tulipani. I bulbi di questi fiori devono essere piantati tra ottobre e dicembre e devono essere messi in terra ad una profondità di circa 20 centimetri. Dobbiamo piantare i nostri tulipani in zone esposte al sole, poiché amano il sole, ma riparate dal vento.

Poi c’è il mughetto, altra pianta molto carina da piantare. Questa possiamo piantarla nei mesi di ottobre o novembre, dicembre se mite. Una volta messo in terra, il mughetto vuole riposo e relax. Ricordiamoci, però, di annaffiarlo con regolarità.

Infine abbiamo la pianta di narciso. I narcisi possono essere piantati tra settembre e dicembre. Prima li piantiamo meglio è. Questo perché si radicano meglio al terreno e quindi in primavera dovrebbero fare una migliore fioritura. Bisogna piantare circa 5 o 10 bulbi di narcisi. Vanno sempre piantati a gruppi ben in profondità in una zona soleggiata o con un pochino di ombra. Ed ecco allora alcuni fiori che possiamo piantare per avere un giardino super verde a primavera.

