Non solo chiacchiere, castagnole e migliaccio per un Carnevale magico e ricco di prelibatezze. Quest’anno possiamo portare in tavola un dolce fatto a mano in casa con pochi semplici step.

Solo 5 minuti per preparare un dessert scenografico fatto solo con 3 ingredienti che ingolosiranno tutti. Senza alcun tipo di cottura e senza nessun tipo di impasto. La ricetta ideale anche per chi è alle prime armi o non dispone dell’attrezzatura adatta per poter preparare delle leccornie da leccarsi i baffi.

Un dessert invitante e appetitoso per tutta la famiglia

Infatti questa ricetta è una vera ghiottoneria che piacerà tantissimo ai bambini ma anche ai più grandi che sono sempre impegnati e possono dedicare poco tempo in cucina. La Nutella può essere sostituita con questa crema golosa al cioccolato oppure non con la solita crema al mascarpone ma questa da mangiare a sbafo.

Ingredienti

Pancarrè lungo per tramezzini

Nutella o marmellata o creme al mascarpone o varie

Codette colorate per decorare

Solo 3 ingredienti e 5 minuti per confezionare questo morbidissimo e golosissimo dolce last minute per Carnevale

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le fette lunghe di pancarrè e con l’aiuto di un mattarello stenderle facendo una leggera pressione. In questo modo, otterremo dei perfetti involucri che si potranno arrotolare senza problemi.

Adesso, prendere la farcitura scelta e stendere abbondantemente su ogni fetta. Con delicatezza, arrotolare le fette di pancarrè farcite su se stesse e avvolgere il cilindro ottenuto con la pellicola per alimenti. Far assestare il dolce in frigorifero per almeno 40 minuti.

Successivamente, prendere il rotolo, togliere la pellicola e tagliare tante rondelle dell’altezza di un dito. Arrivati fin qui, non resta che decorare. Prendere un po’ di crema o cioccolata e spalmarla su tutta la parte esterna della girella. In questo modo tutte le codette colorate potranno attaccarsi facilmente.

Infine, riporle in frigorifero coperte con la pellicola per alimenti per conservarne al meglio la freschezza, fino al momento di gustarle.

