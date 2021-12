Molte persone sono scaramantiche ma non lo dicono. La notte di Capodanno è una notte speciale e non c’è dubbio che racchiuda in sé molte aspettative. Esse, solitamente, si ricollegano alle previsioni dell’oroscopo o a particolari riti, propri della notte del 31. Lo scopo ultimo è quello di attirare a sé la buona sorte ed allontanare le sventure dell’anno oramai trascorso. Ecco, dunque, i 5 riti scaramantici imperdibili, della sera di Capodanno, per attirarsi la fortuna e scacciare la cattiva sorte. Vediamo quali sono e, se ne abbiamo voglia, seguiamoli anche noi.

Il primo rito serve a propiziare l’amore. Ce ne sono tanti, ma qui illustreremo i più originali. Dalla cultura nordica deriva l’usanza del bacio sotto il vischio, che dovrebbe garantire alla coppia una protezione speciale. In alternativa, molto diffuso è il rito dell’albero dei desideri. Esso si compie intrecciando i rami di un albero con nastri verdi, esprimendo contestualmente un desiderio d’amore.

Ecco i 5 riti scaramantici imperdibili della sera di Capodanno per attirarsi la fortuna e scacciare la cattiva sorte

Passiamo al rito propiziatorio del danaro. In proposito, ricorrono le classiche lenticchie, da mangiare a mezzanotte con lo zampone o il cotechino. Si tratta di un’usanza che tutti conoscono, vecchia quanto il cucco. Questo perché la forma rotonda di questi legumi evoca le monete, quindi metterne a tavola molte significa augurare abbondanza di danaro. Altra usanza è quella di mettere a tavola una melagrana, che è un frutto di buon augurio, oltre ad essere simbolo di fertilità. Ciò in virtù del suo colore rosso e della sua forma arrotondata, assimilabile a quella di uno scrigno pieno. Infine, esiste anche un’usanza spagnola, consistente nel mangiare 12 chicchi d’uva, uno per ogni rintocco della mezzanotte.

Altre usanze di Capodanno per attirare la buona sorte

Ancora, un altro rito super classico, propiziatorio della buona sorte, è quello del capo rosso. Sia esso un accessorio intimo o un capo di abbigliamento, poco importa. L’importante è che sia rosso. Sempre nel segno della seduzione, e per attirare la fortuna, c’è l’usanza di indossare un capo nuovo la mattina di Capodanno. Anche qui, si può spaziare da un semplice paio di calzini a uno slip, come segno propiziatorio della fortuna. Invece, all’opposto, per liberarsi del vecchio anno trascorso, utilizzeremo un sacchetto di sale da scagliare, con forza, contro il muro. Ciò, allo scoccare della mezzanotte.

Altra consuetudine, con il medesimo significato, è quella di rompere un vecchio piatto, buttandolo a terra subito dopo la mezzanotte. Si tratta di un’usanza dell’Italia del Sud ma anche della lontana ed austera Danimarca. Insomma, seguendo i riti propiziatori, se non attireremo fortune o sfortune, in ogni caso, ci divertiremo, scaricando le tensioni accumulate!

Approfondimento

Nella settimana di Capodanno le stelle e tutto il firmamento gireranno a favore di questi 6 segni all’insegna di passione e romanticismo