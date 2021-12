Ecco 10 outfit di Capodanno da copiare subito e riutilizzare, che ci valorizzeranno al massimo essendo adatti a giovani e meno giovani

Uno degli interrogativi che si affaccia frequentemente nella nostra mente, negli ultimi giorni, è cosa indossare a Capodanno 2022. Siamo veramente indecise perché, con le ultime cene, ci sentiamo un pò appesantite. Quindi, dovremo rinunciare all’abito strettissimo su cui avevamo inizialmente puntato. La scelta offertaci dalla moda, però, è molto ampia, tra lurex, paillettes, velluto e seta e quindi non bisogna disperare. Tuttavia, dovremo stare attente a scegliere ciò che ci sta meglio e che nasconde i difetti. Ecco dunque, 10 outfit di Capodanno, da copiare subito e riutilizzare, che ci valorizzeranno al massimo essendo adatti a giovani e meno giovani.

Si tratta di una serie di alternative, tra le quali, certamente, troveremo ciò che meglio si adatta a noi. Partiamo dal completo con i pantaloni palazzo in paillettes. Essi sono chic e comodi, quindi utilizzabili diverse occasioni. Inoltre, si abbinano facilmente sia ad un semplice dolcevita che ad un body più scollato. In alternativa, per essere più casual, andranno bene anche sotto una giacca in velluto o nera in tessuto.

Secondo outfit consigliabile, è il vestito longuette, in seta o in satin. Si tratta di un vero e proprio classico, spendibile anche per una cena o per una festa. Per Capodanno, potremmo prediligere la tonalità rossa ma anche quella dorata. Terzo capo da urlo, è l’abito lungo in jersey, con spacchi laterali. Lo possiamo indossare, per la sera, con dècolletè o con un sandalo dorato. Per riutilizzarlo, invece, di mattina, potremo sdrammatizzarlo con stivali stile cowboy.

Andiamo al quarto outfit consigliabile per Capodanno 2022, che è la giacca smoking, sia essa corta con scollo a V o lunga, dal taglio dritto. La possiamo indossare con jeans e sandali, per un look più smart e con pantaloni palazzo, per un look più elegante. Il quinto consiglio cade sulla sempiterna giacca in velluto, da indossare con pantaloni a sigaretta dello stesso tessuto. In alternativa, calzano a pennello anche i pantaloni semplicemente neri o in paillettes.

Altri outfit di Capodanno da copiare subito e che si possono riutilizzare

Veniamo al 6° idea, per la notte di San Silvestro, che è il vestito con frange. Anche qui si tratta di un outfit molto alla moda e sexi, spendibilissimo anche in altre occasioni. Altro abbigliamento da urlo per l’occasione, è il body in lurex, da abbinare con un jeans a zampa o con un pantalone stretto di raso. Ottava scelta potrebbe essere una tuta in lurex, nera o in pailettes. Il nono outfit consigliabile, adatto per la notte di Capodanno, è il vestito metallizzato. Esso, oramai rappresenta uno dei veri e propri must have, in assoluto. Infine, un’idea molto in voga quest’anno è il tubino nero, con profonde scollature sulla schiena o nei lati, che ci renderà supersexy e alla moda.