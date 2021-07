Il pesce è l’alimento salutare per antonomasia. Mangiare pesce in abbondanza è ritenuto dai più un’abitudine sana irrinunciabile per apportare all’organismo svariati nutrienti fondamentali. Tra questi ci sono il fosforo e gli l’omega-3. In più, è universalmente riconosciuto che il pesce sia poco grasso e poco calorico, e per questo sia una soluzione ideale per le diete dimagranti e povere di colesterolo. Nella maggior parte dei casi, tutte queste premesse sono vero, ma non sempre. Alcuni pesci, che mangiamo senza pensiero facendo di tutt’erba un fascio, in verità non sono così ipocalorici come crediamo. È il caso dello sgombro sotto sale. Dobbiamo fare attenzione a questo pesce perché ha le stesse calorie di un hamburger del fast-food (se non più).

Attenzione a questo pesce perché ha le stesse calorie di un hamburger del fast-food

Numeri alla mano, lo sgombro sotto sale è il pesce più calorico che possiamo trovare in commercio. Un etto di sgombro salato arriva ad avere all’incirca 305 calorie. Il dato impressiona se paragonato, per esempio, con le calorie che ha mediamente un hamburger del fast-food. Facendo una media delle calorie degli hamburger (panino base: pane, carne, ketchup, sottaceti) dei principali fast-food presenti sul mercato italiano, il risultato non lascia dubbi. Un hamburger del fast-food ha circa 270-280 calorie, addirittura meno della nostra porzione di sgombro. Questo significa forse che lo sgombro fa male alla salute?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi dobbiamo smettere di mangiare lo sgombro?

Il dato circa le calorie è tutt’altro che esaustivo. È vero che lo sgombro è di per sé un pesce molto calorico e che sotto sale aumenta ulteriormente il suo apporto. Tuttavia rimane comunque un pesce azzurro ricco di qualità imparagonabili a qualsiasi cibo spazzatura. Lo sgombro è ricco di omega-3. I grassi di questo pesce sono buoni perché ricchi di EPA e DHA, sostanze che sviluppano la materia grigia. Inoltre, è ricco di proteine e di sali essenziali, come lo iodio (che stimola la tiroide e il metabolismo) e il fosforo. Per questo, lo sgombro rimane un pasto assolutamente sano. Il consiglio è: se abbiamo colesterolo alto, siamo ipertesi o seguiamo una ferrea dieta ipocalorica meglio scegliere pesci meno grassi e calorici.

Approfondimento

Pochi lo acquistano ma è questo il latticino povero di colesterolo da inserire in ogni dieta