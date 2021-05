I lettori accaniti sono sempre in cerca di nuove avventure da leggere. Questa lista segnala 2 libri che permettono di viaggiare con la mente e sognare a occhi aperti. I due libri in questione sono, libri scritti da donne e parlano di donne.

Due protagoniste coraggiose e libere, anche se in contesti storici diversi, che lottano per la propria vita. Ecco i 2 libri da leggere quest’anno sotto l’ombrellone per rilassarsi e viaggiare oltre che con il corpo anche con la mente.

Nostra signora della solitudine

Questo romanzo e della scrittrice cilena Marcela Serrano. In un caldo torrido dell’estate cilena, Carmen, scrittrice di enorme successo, scompare. Per ritrovarla, viene ingaggiata Rosa Alvallay, investigatrice privata. Rosa non è una donna molto vistosa: ha 50 anni, appartiene alla classe media, ha due figli e un divorzio alle spalle. Durante le indagini e le interviste fatte per il caso, entra in empatia con Carmen la scrittrice scomparsa. Attraverso la storia di questa donna e la lettura di suoi romanzi, affronta le sue fragilità e le sue più intime domande. La scrittrice sparita è una donna istintiva e innocente, sempre a disagio in ogni parte del mondo si trovi. Ha molte relazioni con diversi uomini, che però falliscono tutte miseramente e lasciano in lei un senso di vuoto. Rosa immergendosi nella vita di questa sconosciuta, riuscirà a ritrovare se stessa.

Le assaggiatrici

Questo romanzo e della scrittrice italiana Rosella Postorino, che per quest’opera ha vinto il premio Campiello. Rosa Sauer è una berlinese, che a causa dei bombardamenti sulla capitale tedesca del ‘43 è costretta a scappare a Gross_Partsch. Lei andrà così ad abitare dai suoceri, senza il marito che non è con lei, essendo partito per la guerra. Il paese si trova accanto al quartier generale di Hitler e Rosa viene scelta, insieme ad altre 9 donne, per fare l’assaggiatrice per il Fuhrer. Il suo compito è assaggiare più volte al giorno, le pietanze che Hitler deve consumare. Questo perché il Fuhrer è ossessionato dalla paura, di essere avvelenato.

Il libro tratta lo scorrere dei giorni tutti uguali e descrive alla perfezione tutto quello che siamo disposti a mettere in gioco pur di sopravvivere.

Il male e il bene si mischiano e i contorni si fanno sempre più sfumati, nel tentativo spesso antieroico di sopravvivere. Ecco i 2 libri da leggere quest’anno sotto l’ombrellone per rilassarsi e viaggiare oltre che con il corpo anche con la mente.