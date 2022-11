Sono emozionanti i 3 giri da fare in trenino in giro per l’Italia, perfetti anche come idea regalo

L’Italia è uno dei Paesi più belli del Mondo, e non è un modo di dire. Vanta territori molto diversi tra loro, da quelli più montani, freddi e innevati, a quelli marittimi, caratterizzati da mare e lunghe spiagge.

Per scoprirli tutti, spesso, molti di noi, si organizzano per trascorrere dei weekend fuoriporta. Esiste, però, un modo di viaggiare che è ancora diverso rispetto a quelli a cui siamo più abituati.

La maggior parte delle persone, infatti, viaggia con aereo o auto. La brutta notizia, però, è che, viaggiando con questi mezzi, si rischia di perdere paesaggi a dir poco meravigliosi.

Ecco perché il modo ideale per viaggiare e scoprire angoli nascosti della nostra bella Italia, potrebbe essere quello di prendere il trenino. Non stiamo parlando del classico viaggio in treno che tutti conosciamo, ma di tratte speciali organizzate per far scoprire ai turisti alcune bellezze nascoste del nostro territorio.

Vediamo, quindi, 3 itinerari davvero magici che tutti dovremmo percorrere almeno una volta nella vita.

Sono emozionanti i 3 giri da fare per scoprire scorci inaspettati d’Italia senza spendere troppo

Partiamo dal primo itinerario magico da percorrere, ovvero quello del Trenino Rosso del Bernina. Questo famosissimo trenino formato da tanti vagoni di color rosso fiammante è noto in tutto il Mondo.

Inoltre, è diventato anche Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2008. Il capolinea di questa tratta è Tirano, un comune in provincia di Sondrio diventato, a sua volta, noto proprio per il passaggio del trenino rosso.

A testa il costo del biglietto si aggira intorno ai 30 euro, con la possibilità di scegliere tra carrozza normale e panoramica, o tra viaggiare in prima o seconda classe.

Vista panoramica sulle Cinque Terre

Si chiamano Cinque Terre, e sono proprio 5 borghi meravigliosi incastonati sul mare, situati sulla riviera ligure di levante. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, sono bellissimi paesi tutti collegati tra loro, che occupano un tratto costiero di circa 10 km.

Tutti e 5 i borghi sono caratterizzati da case colorate, terrazzamenti di coltivazioni di viti e olivi, piccole baie e tanto altro ancora. Sono facilmente raggiungibili in battello, ma anche il treno è un modo perfetto per visitarli senza alcuno stress.

Basterà acquistare un biglietto per assicurarsi il proprio posto sui “Cinque Terre Express”, grazie a cui potremo godere delle bellissime fermate in ognuno di questi borghi. Non dimentichiamo, poi, che oltre alle Cinque Terre, in Liguria potremo visitare tanti altri bellissimi borghi così suggestivi che sembrano usciti da un quadro.

Visitare l’area dell’Etna in maniera originale

Un’altra bellissima esperienza è fare un giro sulla Circumetnea, una ferrovia inaugurata addirittura nel 1898. Non stiamo parlando di un treno prettamente turistico, ma con cui potremo comunque scoprire angoli meno noti e meravigliosi della Sicilia orientale.

Un viaggio davvero pittoresco, che attraversa tantissimi paesini e che ci riporterà indietro nel tempo. Vedremo paesaggi quasi lunari, con l’Etna sullo sfondo, e poi bucolici campi di fiori di pistacchio e tanto altro ancora. Insomma, un’esperienza davvero emozionante, assolutamente da non perdere. Ecco perché sono emozionanti i 3 giri da fare a bordo di questi trenini regionali, un modo alternativo e originale per guardare l’Italia.