Tutti sognano, e anche chi dice di non ricordare i propri sogni sicuramente l’ha fatto almeno una volta nella vita. Alcune persone, poi, decidono di approfondire l’argomento tramite libri, film e articoli. Il mondo onirico è estremamente affascinante, e sa dirci molto sulla nostra realtà quotidiana. Chi si interessa al mondo onirico deve assolutamente vedere questo film d’animazione di cui parliamo in questo articolo. Si tratta di Waking Life, un film di Linklater in rotoscope uscito nel 2001.

Waking life è un insieme di sequenze che trattano vari argomenti. La sua dimensione di film d’animazione basata sulla tecnica del rotoscope contribuisce a creare uno scenario surreale. Alla base di tutto il film c’è la questione dei sogni. In una delle prime scene, infatti, si vede un bambino giocare all’aria aperta. A un certo punto, il bambino apre un foglio di carta con scritto “il sogno è il destino”. Da lì in poi, il protagonista non riesce più a risvegliarsi dai sogni, e passa da uno all’altro. Si trova quindi a dialogare con un tassista, si reca a una lezione di filosofia all’università, parla con una donna della nascita del linguaggio, eccetera. In una lunga sequenza di sogni, gli incontri che fa sono davvero tanti, e molto interessanti.

Due consigli dal film per capire di essere in un sogno

A un certo punto, un uomo esperto di sogni lucidi dice al protagonista che ci sono almeno due modi per riconoscere di stare sognando. Il primo è tentare di accendere e spegnere la luce, per esempio premendo l’interruttore. In sogno, questo risulta impossibile. Lo stesso vale per la concezione del tempo: se in sogno si guarda un orologio, sarà impossibile riuscire a leggere l’ora.

Per comprendere il film bisogna avere un grado di attenzione piuttosto alto. Gli spunti proposti, infatti, sono tanti, e perdere il filo significa rischiare di non capire il film. Waking life è un piccolo capolavoro: chi ama il mondo dei sogni e decide di guardarlo non se ne pentirà.