Come abbiamo più volte scritto nei nostri report, Webuild è una delle aziende che maggiormente potrebbe beneficiare del piano straordinario e dei fondi del PNRR. Inoltre negli ultimi anni ha seguito una politica di espansione sia in Italia che all’estero che ha portato, tra le altre, all’acquisizione di Astaldi.

Tutto ciò ha portato a una performance nell’ultimo anno del 116% a fronte di un settore di riferimento che ha reso il 95%. In questo modo il titolo ha invertito il rapporto di debolezza rispetto ai suoi competitors che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Dopo tanto correre, però, gli ultimi mesi hanno visto le azioni Webuild tirare il fiato. Secondo i nostri modelli, quindi, a breve potrebbe concretizzarsi un’ottima opportunità di acquisto sul titolo Webuild. Oppure, nel caso in cui i supporti non dovessero tenere, a un’accelerazione ribassista.

Prima di occuparci dell’analisi grafica, spendiamo qualche parola sulla valutazione del titolo basata sul metodo dei multipli di mercato.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato (PE, PEG, PB) le azioni Webuild sono sottovalutate. Se a questo si aggiunge il fatto che il titolo è valutato 0.38 volte il suo fatturato del 2021, si conclude che i livelli di valutazione sono molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Più prudenti sono gli analisti che hanno un giudizio medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

A breve potrebbe concretizzarsi un’ottima opportunità di acquisto sul titolo Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Webuild (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 1 ottobre in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente a quota 2,186 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 2,096 euro. Il momento della verità, infatti, si avvicina.

La tenuta del supporto in area 2,096 euro potrebbe far scattare un rialzo che si trasformerebbe in inversione rialzista nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,3 euro. In questo caso il titolo Webuild potrebbe rivedere livelli che non raggiunge dal 2017.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, i.e. chiusura settimanale inferiore a 2,096, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.