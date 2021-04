Le giornate sono sempre più belle, le restrizioni si attenuano, e le occasioni per una bella grigliata sono sempre più numerose. Anche se magari organizziamo tutto nel giardino di casa nostra, è importante avere tutto l’indispensabile per un pranzo all’aperto da non dimenticare. Ecco gli accessori indispensabili per il barbecue perfetto che farà invidia a tutto il vicinato!

Non parliamo naturalmente dei fondamentali, ma meglio non trascurarli, vale a dire la griglia, che deve avere la giusta capienza e qualità, e la carbonella.

Per prima cosa procuriamoci un accendi fuoco, un accessorio metallico cilindrico indispensabile soprattutto in caso di vento per accelerare l’accensione della brace.

Non può mancare poi il pennello in silicone, per aiutare a condire meglio la carne con uno qualsiasi dei nostri intingoli preferiti.

Fondamentali anche i guanti, per evitare ustioni ma anche per non far scivolare la griglia soprattutto quando è più unta.

Allo stesso modo dobbiamo procurarci assolutamente una pinza per poter girare costate e salsicce in totale sicurezza, e per servirle più rapidamente.

Per essere certi di verificare la cottura della carne poi non può mancare il termometro da cucina.

Se poi vogliamo essere certi che i cibi che cuciniamo rimangano in posizione e non cadano tra le fessure della griglia, possiamo usare un supporto di cottura, una piccola struttura in metallo. Oppure anche un tappetino ignifugo per la griglia pensato appositamente per essere usato durante il barbecue.

E se amiamo il gusto di affumicato, teniamo in considerazione l’idea di provare ad usare un affumicatore professionale da affiancare al barbecue vero e proprio.

Per finire, non dimentichiamo di prenderci cura della nostra griglia, prima e dopo averla usata, procurandoci un’apposita copertura per tenerla al sicuro quando non la stiamo usando. Ma soprattutto compriamo una spazzola per pulire a fondo il barbecue. Non solo renderà migliori i risultati culinari, ma allungherà molto la vita della griglia.