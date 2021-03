Cosa c’è di meglio del profumo del pane fatto in casa appena sfornato? Riuscire a preparare del pane casereccio morbido, croccante e profumato è una delle più grandi soddisfazioni casalinghe. La panificazione è una vera e propria arte con cui possiamo sperimentare e migliorarci sempre, ad esempio cambiando la qualità delle farine, la forma delle pagnotte e il tempo di cottura. C’è però un inconveniente a cui spesso vanno incontro i panettieri casalinghi: il pane appena sfornato sembra diventare umido e molle appena poche ore dopo la cottura, rovinandone la consistenza e il sapore.

Ma niente paura, c’è una soluzione: ecco il trucco per non far diventare umido e molliccio il pane fatto in casa.

Non togliamolo subito dal forno

Come evitare che il pane appena sfornato diventi troppo umido? È semplicissimo, ecco il trucco per non far diventare umido e molliccio il pane fatto in casa. Per prima cosa, non sforniamo subito le pagnotte appena cotte: spegniamo il forno, apriamolo di qualche centimetro, e lasciamo che il calore e l’umidità fuoriescano poco a poco. Quando il pane comincerà a raffreddarsi, ma sarà ancora tiepido, non mettiamolo subito via. Procuriamoci invece una griglia, o una superficie rialzata con delle aperture. Posiamo il pane sulla griglia assicurandoci che ci sia abbastanza ventilazione. Ma questo non basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Facciamolo raffreddare capovolto

Per assicurarci che il pane appena sfornato non diventi subito umido e molliccio, proviamo a posizionarlo sulla griglia, o su un’altra superficie ventilata, ma capovolto. Cerchiamo di limitare al massimo la superficie della pagnotta a contatto con la griglia. In questo modo, l’umidità non potrà andare a danneggiare la consistenza del pane. Riponiamo il pane in un cestino o in un sacco traspirante soltanto quando sarà completamente raffreddato e asciutto.

Se abbiamo prodotto molto pane in casa e lo vogliamo congelare, ecco un consiglio per congelare il pane senza occupare troppo spazio nel freezer e senza neanche una briciola.