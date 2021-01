Oggi scoprire se ci sono servizi a pagamento mai chiesti sul proprio numero di telefono è possibile. Basta infatti chiamare questo numero e tutti i segreti saranno svelati. Non crediamo che sia impossibile, perché in realtà lo è. A nostra insaputa, molte volte, ci ritroviamo addebitati dei servizi a pagamento mai chiesti, che però ovviamente uno paga. Ma come accorgersene? Come capire se ci sono servizi a pagamento mai chiesti sul proprio numero? Possiamo provare a evitarli, ma non è detto che uno ci riesca e quindi come scovarli?

Come capire se ci sono servizi a pagamento mai chiesti sul proprio numero

Vediamo allora come fare. Questi servizi a pagamento si chiamano Servizi a valore aggiunto (VAS) e sono dei servizi che vengono addebitati ai clienti di vari operatori telefonici sia da questi ultimi, sia da terzi, detti VASP (value-added service provider).

Vediamo come difendersi

Quello che è possibile fare è chiamare il numero verde 800.44.22.99 dell’AGCOM. Da qui sarà possibile capire se sono attivi servizi a pagamento sul proprio numero e come disattivarli. Si può chiedere anche il rimborso del servizio addebitato se si effettuata la chiamata all’AGCOM entro 6 ore dalla ricezione del messaggio di attivazione. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 poiché basta seguire una voce registrata, se si vuole parlare con un operatore sarà possibile farlo dalle 9 alle 21.

Altre informazioni utili

Spesso questi servizi a pagamento vengono addebitati perché durante delle conversazioni telefoniche si usa la parola “sì”. Parola registrata che poi sarà utilizzata per confermare i vari servizi telefonici. A volte invece è totalmente casuale.

Per questo motivo si consiglia sempre di non rispondere con questa parola affermativa, e di non dare i propri dati personali al telefono. Ovviamente ci sono vari metodi per evitare queste truffe telefoniche. Molti si possono trovare spiegati anche sulle nostre pagine.

