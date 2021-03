La pandemia ha posto al centro della vita di tutti un appuntamento: il film in streaming dopo cena.

Per sopravvivere alla chiusura di locali, bar, ristoranti, cinema, teatri e sale concerto, c’è solo un modo. Elevare a supremo momento di svago il film del dopo cena.

Le piattaforme di streaming offrono una quantità vastissima di titoli fra cui scegliere.

È proprio questo il problema.

Talvolta l’essere umano, posto di fronte a un numero troppo elevato di scelte, non sceglie.

In casi simili la frustrazione sala alle stelle.

Per evitare improvvise crisi depressive, rotture matrimoniali, insonnia o litigate notturne, ecco come risolvere il problema della scelta dei film in streaming.

Metodologia di selezione del film

Punto primo: forza di volontà.

Se si è deciso di vedere un film, si guarda un film.

Punto secondo: capire chi e quanti.

Il numero delle persone e i gusti che hanno, sono un fattore fondamentale. Spesso è proprio per questo che non si riesce a scegliere un film. Perché non si riesce a mettere d’accordo tutti.

La soluzione è la tolleranza reciproca. Se si vuole vedere un film insieme, bisogna essere disposti a scendere a patti con i gusti altrui. Altrimenti si guarda in solitudine.

Punto terzo: il master.

Ci vuole una persona che prenda il timone della barca. Il master deve essere il più neutrale possibile, ma altrettanto affascinante nel decantare i titoli che corrono sullo schermo.

Punto quattro: copilota.

Ci vuole una persona armata di smartphone che sondi le recensioni dei film sul web.

Solitamente il copilota è un cinefilo che ha i propri siti di riferimento e tende a fidarsi solo di quelli.

Punto cinque: votazione.

Come in ogni processo democratico, la votazione è sacra. Il film scelto non si cambia prima di averlo visto per almeno cinque minuti. E solo se desta una palese sollevazione di massa.

Se ci si attiene a queste semplici regole, si saprà sempre come risolvere il problema della scelta dei film in streaming.

E mai più serate sprecate.

Buona visione.