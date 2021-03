I felini, soprattutto i gatti non consumano molta acqua. Quindi non è insolito notare che il gatto non beve molto e la ciotola ci sembra sempre piena. Questo perché riesce ad assumere la quantità di acqua che gli serve anche dalla sua dieta. Ma se notiamo un cambiamento nel suo comportamento, allora è giusto preoccuparsi. E nel caso contattare il proprio veterinario.

Ecco due trucchi furbi per far bere più acqua al nostro gatto

Per capire se il nostro micio è disidratato basterà questo semplice trucco. Controllare che il naso sia umido e fresco. In questo caso il gatto sarà sicuramente abbastanza idratato. Ma questo non significa che non abbia bisogno di implementare altra acqua nella sua dieta. E allora come fare a convincerlo a bere di più? Un trucco semplice da realizzare è quello di mischiare il suo cibo secco con acqua. Meglio se si abitua il micio a mangiare croccantini più morbidi già da piccolo. Soprattutto se il micio preferisce mangiare cibo secco rispetto a quello umido. Infatti, i croccantini contengono soltanto circa il 7% di acqua. Mentre il cibo umido, cioè le scatolette, intorno al 60%. Come fare? Basterà diluire i croccantini con dell’acqua e creare una sorta di pappetta.

E se invece vogliamo stimolare anche la sua curiosità?

Quest’altro trucco ha un duplice effetto. Farà bere più acqua al micio, sì, ma così si divertirà di più. I gatti sono dei predatori e sono molto curiosi. Quindi per invogliarli a bere di più si possono sfruttare queste due caratteristiche. Infatti, a volte i gatti non bevono anche perché l’acqua nella ciotola stagna subito. Oppure diventa troppo calda per i loro gusti. Ma anche perché l’acqua è “ferma”. Un modo geniale per convincerli a bere di più è comprare una fontanella. Ne esistono di diversi tipi, elettriche o anche con ricarica USB. L’acqua scorre sempre, incuriosendo il micio che andrà a bere più spesso. E sarà sempre fresca e pulita, grazie al filtro al suo interno. Geniale, no?

Quindi, ecco due trucchi furbi per far bere più acqua al nostro gatto. Il benessere del nostro animale domestico va sempre curato. Anche con i mici che sembrano così indipendenti, ma necessitano comunque di cure e attenzioni.