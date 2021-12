Natale è passato e molti di noi hanno ricevuto e consegnato regali a parenti e ad amici. Questa consolidata tradizione dovrebbe riempirci di gioia ma in alcuni casi non è così. Soprattutto quando fare doni diventa più una consuetudine e un dovere che un gesto spontaneo, possono nascere piccoli problemi.

È possibile che sbagliamo del tutto un regalo da fare una persone o viceversa, cioè che riceviamo qualcosa di sgradito. In questi casi è sempre importantissimo fare finta di niente ed evitare di dirlo apertamente.

Dopo che, però, abbiamo fatto finta di gradire un dono non apprezzato, non sappiamo che farcene. La tentazione di riciclarlo è forte. Per questo oggi vedremo due semplici idee per riciclare i regali sgraditi per non apparire dei tirchi e fare figuracce.

L’importante è disfarsene

Se riceviamo un regalo sgradito non c’è molto da fare. Se si tratta di un abito o di un soprammobile che sappiamo che non useremo mai, perché troppo lontano dal nostro stile, è bene liberarcene presto.

Due semplici alternative a cui dobbiamo pensare sono quella del cambio merce e del mercatino dell’usato. Molti negozi offrono l’opzione di scambiare i doni non graditi nei giorni successivi a Natale. Se invece vogliamo rivenderlo, non ci resta che inserirlo in uno dei numerosi mercatini dell’usato online.

Se, però, per qualche motivo abbiamo messo da parte questi metodi, possiamo pensare ad altre due soluzioni perfette che ci eviteranno di dover mentire.

Riciclare un dono ricevuto non è considerato un gesto cortese ed educato e se il destinatario se ne accorge, noi faremo una figuraccia di proporzioni cosmiche. Anche se cambiamo la confezione, la persona potrebbe venirlo a sapere tramite amici comuni o addirittura da chi ha acquistato l’oggetto in questione.

Ecco due semplici idee per riciclare i regali sgraditi e non fare figuracce

La prima opzione che abbiamo è quella di riciclare il regalo dicendolo espressamente al destinatario. Possiamo spiegare di aver ricevuto un regalo sgradito ma che ci dispiacerebbe buttarlo via e che se fa piacere possiamo donarlo. Ovviamente, possiamo fare una cosa del genere solo con qualcuno con cui siamo in stretta confidenza. In questo modo potremmo far piacere ad un amico e liberarci di qualcosa che mai useremo in vita nostra.

La seconda opzione è quella di personalizzare il regalo sgradito per creare qualcosa di nuovo e unico. Se si tratta di un abito, possiamo customizzarlo con dei ricami o con l’applicazione di alcuni inserti come toppe colorate.