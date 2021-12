Alla Vigilia di Natale, molte persone optano per proporre come primo piatto i tortellini in brodo.

Una pietanza semplice, ma non per questo meno buona, specialmente se preparata completamente in casa.

Potrebbe capitare che alcuni tortellini avanzino. Non c’è bisogno di buttarli, poiché possono essere riutilizzati in cucina in diversi modi.

Vediamo dunque come conservare e riciclare i tortellini in brodo avanzati dal pranzo della vigilia di Natale.

Il primo passo è separare i tortellini dal brodo con l’aiuto di un colino. Quindi, metterli in un contenitore chiuso ermeticamente e conservarli in frigorifero. Fatto ciò, si avrà un massimo di tre giorni per scaldarli e consumarli.

Durante questo lasso di tempo, li si potrà usare per preparare una frittata di tortellini, un pasticcio oppure un timballo.

Uno dei modi più gustosi per riciclarli è gratinarli al forno.

Il procedimento

Bisogna prendere uno spicchio d’aglio e tritarlo finemente, per poi metterlo in una casseruola assieme a dell’olio extravergine di oliva. Farlo soffriggere per un minuto a fiamma media.

Versare poi la pasta di pomodoro nella casseruola e regolare di sale e pepe. Proseguire con la cottura fino ad ottenere un sugo ben ristretto.

Prendere una pirofila e disporre uno strato di sugo al suo interno. Dunque, aggiungere dei tortellini. Coprirli con altro sugo, mozzarella a dadini e foglie di basilico. Infine, spolverare il tutto con del parmigiano grattugiato.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti di tempo. Sfornare, farli intiepidire e servirli.

Un’alternativa a questa ricetta è preparare i tortellini gratinati al forno con la besciamella (ecco come farla in casa).

Bisogna scaldare della panna da cucina in un pentolino e insaporirla con pepe nero e poca noce moscata. In seguito, usarla per condire i tortellini già pronti, aggiungere del grana grattugiato e mescolare.

Infine, foderare una teglia da forno e versare il tutto al suo interno. Aggiungere la besciamella e un po’ di grana per poi far gratinare il tutto in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.