Dopo i piccoli trucchi per riutilizzare le bottiglie di vetro dentro casa, parliamo di come poter risparmiare sulla plastica anche fuori casa.

Come tutti ben sappiamo, bere fa bene al nostro organismo e ci aiuta a mantenerci sani e in forma, insieme a tutta ad una alimentazione corretta e dello sport settimanale. Come ci consiglia il Ministero della Salute, è importante che donne e uomini adulti bevano in media 2 litri di acqua al giorno. Ma a volte, presi dal lavoro e dagli impegni, ci dimentichiamo di farlo. O, al contrario, ci ricordiamo e siamo costanti durante tutta la giornata, ma compriamo sempre e solo bottigliette di plastica monouso. Quindi ecco un modo elegante e di tendenza per risparmiare sulla plastica anche fuori casa.

Le borracce e i thermos come scelta ecofriendly

Da qualche anno a questa parte stanno spopolando le bottigliette riutilizzabili. Per adulti e bambini, in commercio, se ne possono trovare di tantissime dai prezzi più disparati. Queste bottiglie riutilizzabili si possono trovare di diversi materiali: vetro, plastica cosiddetta “dura”, alluminio o acciaio inox. Riflettendoci un attimo possiamo quindi trovare la soluzione migliore per noi. Abbandonando l’idea della plastica che, anche se dura e resistente, è comunque un materiale inquinate che rilascia microclastiche nocive per la nostra salute.

Una soluzione potrebbe essere il vetro, che si può trovare in commercio con sfiziose tutine di stoffa o gomma per protezione contro urti e rotture. Bisogna comunque ricordarci di pulirla ogni tanto per eliminare possibili residui di calcare. Le borracce in alluminio sono, anche queste, un’ottima soluzione se si vogliono conservare le bevande fresche tutto il giorno, ma possono deteriorarsi con l’uso. L’acciaio inox è, come il vetro, un amico dell’ambiente e non ha bisogno di grossa manutenzione, basterà metterlo in lavastoviglie ogni tanto.

Ecco un modo elegante e di tendenza per risparmiare sulla plastica anche fuori casa

Le marche che stanno spopolando in Italia sono, ad esempio, le 24Bottles, le Chilly’s e tutta una serie di borracce professionali create apposta per chi pratica sport. Ne esistono di vari modelli, a seconda del tipo di utilizzo. Versione Clima per mantenere la temperatura perfetta durante il giorno, Thermos per tenere al caldo i nostri caffè o Infusori per le nostre tisane preferite. Si possono trovare da 250, 500 ml o da 1 litro. Insomma, soluzioni ideali per ogni occasione.

Queste possibilità, infatti, non sono solo un modo per inquinare meno l’ambiente, ma anche un oggetto alla moda. Di ogni forma e colore, possiamo scegliere quella che più ci rappresenta. Dal 2019, anche le università come Bologna e Venezia (per citarne un paio) hanno creato modelli di bottigliette in acciaio inox personalizzati per tutte le matricole. Inizialmente gratuite, anche in campo scolastico si sono impegnati per diminuire l’acquisto e lo spreco di plastica anche tra i più giovani.