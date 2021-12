Dicembre è un mese che a molti piace. I motivi possono essere svariati: le luminarie, i regali, il cibo goloso e il tempo in famiglia. Nonostante ciò però forse la maggior parte della popolazione rimpiange i mesi estivi. Per avere un assaggio di questi, ecco dove viaggiare a Natale e Capodanno godendosi sole, mare e spiagge pulite pur rimanendo in Europa. Vediamo insieme quali sono le aree più papabili in questo senso.

Le mete classiche e low cost per un viaggio nel vecchio continente

Se si vuole rimanere nel vecchio continente le mete più classiche per il periodo invernale sono le capitali. Una delle destinazioni che vanta una bellezza intramontabile è sicuramente Parigi. La capitale francese infatti vanta sia un grande fermento notturno che monumenti e luoghi di cultura.

Lo stesso vale per Praga o Madrid. La prima sicuramente risulta più algida in questo periodo. È meglio visitarla in periodi con temperature più miti come aprile o maggio. La città spagnola invece potrebbe essere perfetta per godere di qualche grado in più. Questo è ancora più vero se ci si reca in Andalusia, terra ricca di gioia e meraviglia. Inoltre, se si preferiscono temperature più elevate una meta papabile sono le Canarie. Questa parte della Spagna è infatti una meta perfetta vicina all’Italia per fuggire dal freddo e godersi il sole, il mare e il caldo.

Ecco dove viaggiare a Natale e Capodanno godendosi sole, mare e spiagge pulite pur rimanendo in Europa

Stiamo parlando della Guadalupa e della Martinica, due isole caraibiche che fanno però parte dei Dipartimenti d’Oltremare della Francia. Questo significa che nonostante siano posti geograficamente molto lontani, sono totalmente assimilabili al territorio francese. Quindi, per accedere è solo necessario il green pass in corso di validità e che il sistema sanitario e gli impianti stradali sono paritetici a quelli a cui siamo abituati.

Naturalmente i voli diretti si possono trovare dai principali aeroporti francesi come Charles de Gaulle o Parigi Orly. Ad esempio la direzione per l’isola a forma di farfalla è Pointe à Pitres. Ad oggi si possono trovare dei voli vantaggiosi. Per esempio, partendo il 28 di dicembre e ritornando l’8 gennaio dell’anno venturo si spenderebbe meno di 700 euro per entrambe le tratte. Il volo è diretto e dura appena 8 ore, essendo servito dalla compagnia aerea AirFrance oppure da AirCaraibe.

Approfondimento

Disinfettare le spugne da cucina in 2 minuti è facilissimo grazie a questo strumento comune