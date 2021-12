Quando si tratta di secondi di pesce di solito la soluzione più pratica è cucinarli al forno. Magari per dare un po’ di sapore in più li prepariamo al cartoccio con contorno di patate. Ricette gustose che fanno sempre la loro figura.

Però perché non provare qualcosa di diverso ogni tanto. Testare una nuova ricetta da riproporre come piatto forte a tutti i nostri ospiti. Questa preparazione dell’orata conquisterà davvero tutti e non potremo più farne a meno.

Non solo al cartoccio, chi non cucina così l’orata si perde una vera prelibatezza pronta in 15 minuti

L’orata in genere non è la prima scelta quando si tratta di preparare il pesce. Preferiamo la spigola, la trota o passiamo direttamente a salmone e pesce spada. In realtà le sue carni sono molto pregiate e sfilettate a dovere sono davvero irresistibili.

La ricetta che proponiamo oggi è ancora più semplice perché prevede l’utilizzo dei filetti. Quindi possiamo chiedere direttamente in pescheria di sfilettarla a regola d’arte.

Ingredienti per il filetto di orata con mandorle e pistacchi

4 filetti di orata;

80 gr di pistacchi;

80 gr di mandorle;

1 zucchina;

1 carota;

e 1 peperone;

olio EVO;

timo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto tostiamo i pistacchi e le mandorle in forno. Dopo averli puliti e sbucciati inforniamo a 170° gradi per 5 minuti. Poi aspettiamo che si raffreddino e maciniamoli.

Laviamo e tagliamo a julienne la carota, la zucchina e il peperone. Trasferiamoli in padella con un filo d’olio EVO e facciamoli saltare. Devono cuocersi ma rimanere croccanti, saliamo e pepiamo. Aggiungiamo poi un po’ di timo per dare profumo.

Prendiamo i filetti di orata e facciamo qualche incisione sulla pelle. Questo servirà a non farli accartocciare durante la cottura. Passiamo i filetti nel mix di pistacchi e mandorle tritato.

Rivestiamo una teglia di carta da forno e adagiamoci sopra i filetti impanati. Arrotoliamoli dando una forma a cono per un effetto ancora più spettacolare. Sale, pepe e un po’ di olio EVO a nostro gusto e inforniamo a 170° gradi per 10 minuti.

Una volta pronti componiamo il piatto facendo il cono con le verdure alla julienne. Finiamo con qualche foglia di timo e un filo d’olio.

Insomma, non solo al cartoccio, chi non cucina così l’orata si perde una vera prelibatezza pronta in 15 minuti. Questo delizioso pesce dalle carni pregiate è perfetto anche da servire a Natale. Infatti, non tutti lo mangiano ma questo pesce di stagione contiene omega 3, poco colesterolo ed è delizioso.

