Il ponte dei morti è appena terminato e molti di noi ne hanno approfittato per farsi una breve vacanza. Questo piccolo assaggio di ferie però ci ha già proiettato con la fantasia a quelle natalizie. Per questo motivo oggi illustriamo le bellezze di una meta vicina all’Italia per fuggire dal freddo di novembre e godersi il sole, il mare e il caldo. Vediamo dunque insieme perché visitarla e quali sono le temperature attuali.

Una meta vicina all’Italia per fuggire dal freddo di novembre e godersi il sole, il mare e il caldo

Stiamo parlando delle Canarie, un arcipelago di isole spagnole situate vicino alla costa africana del Marocco. Esse si chiamano rispettivamente Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera e infine El Hierro. Le più famose sono sicuramente le prime due, ma anche le altre hanno delle attrazioni naturalistiche da non perdere. Inoltre tutte sono un’ottima scelta per non patire il gelo invernale, senza dover però uscire dall’Europa.

Infatti sono collegate dai principali aeroporti italiani e si possono raggiungere in circa quattro ore di volo, portando solo con sé la carta di identità. In questo piccolo paradiso il clima è molto clemente e generalmente si aggira su una temperatura minima e una massima compresa fra i 18 e i 21,5 nel mese novembre. I più coraggiosi possono ancora godersi una nuotata nelle acque fresche. A dicembre invece si scende leggermente raggiungendo circa i 16 e i 20 ed è meglio solo sostare sul bagnasciuga.

Quale delle isole è meglio scegliere

Se l’obiettivo è quello di balneare, suggeriamo di andare il più possibile verso sud in modo da provare a godere di un clima più caldo. Quindi le parti meridionali di Gran Canaria sono la scelta migliore. Per non incappare in giornate ventose è meglio optare per la parte più occidentale del territorio che generalmente presenta spiagge più riparate. La più protetta è quella di Puerto Rico. Se invece si vuole fare un tour per ammirarne le bellezze naturali consigliamo di optare per Tenerife. Oltre ad essere più cosmopolita infatti, questa vanta il Parco Nazionale del Teide. Su questa altura, nonostante ci siano quasi sempre delle temperature primaverili, è possibile ammirare della neve. È infatti il terzo vulcano più grosso al Mondo e la vetta più alta di tutta Spagna.

