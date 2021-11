Molti per fare acquisti stanno aspettando con ansia il Black Friday 2021. In particolare, gli amanti dei prodotti con la mela, sono ansiosi di poter acquistare alcuni prodotti a prezzi ribassati. Si pensi: all’iPhone 12/12 Pro, iPhone 13, MacBook, AirPods e tanti altri prodotti. Come sappiamo, la data precisa dell’evento è fissata per il 26 novembre a mezzanotte, fino alla mezzanotte del 29. Tuttavia, gli sconti Apple sono già iniziati in molti negozi. Quindi, chi non viole perdere le occasioni in ballo, può approfittarne subito. Ecco, dunque, dove trovare i prodotti Apple a prezzi scontatissimi, davvero imperdibili per il Black Friday. Lo scorso anno, l’azienda propose delle carte regalo, con importo variabile a seconda del prodotto acquistato sull’Apple Store. Il loro valore andava da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200. Si ci aspetta, quindi, che la Apple rinnovi questa formula, piaciuta a moltissimi clienti.

Ecco dove trovare i prodotti Apple a prezzi scontatissimi, davvero imperdibili per il Black Friday

Per quanto riguarda, invece, i negozi che hanno iniziato già con le offerte, partiamo da MediaWorld, che ha lanciato le seguenti proposte. 1) iPhone 12 mini 64 GB, a 649 euro invece di 719; 2) Apple Watch Series 3 GPS 42mm, a 199,99 euro anziché 259; 3) MacBook Air 13, 512 GB del 2020, a 1.229 euro invece di 1.429 euro; 4) Magic Mouse a 61,70 euro invece di 85; 5) Magic Mouse 2, a 99 euro invece di 109 euro; 6) AirPods 2019, a 99 euro invece di 149 euro; 7) Apple Pencil a 79 euro invece di 99 euro e Apple Pencil 2 a 109 euro invece di 135 euro. Passiamo alle offerte intraprese da Unieuro, in anticipo rispetto alla data ufficiale del Black Friday. In particolare, abbiamo: 1) l’iPhone 12 mini a 649 euro; 2) iPhone 12 Pro 128 GB, a 949 euro e il Pro Max da 128 GB, a 1.059 euro. 3) gli AirPods Max, a 479 euro invece di 679; 4) gli AirPods Pro a 209 euro, con uno sconto di 70 euro. Infine, co sono tanti altri accessori scontati.

Black Friday Amazon sui prodotti Apple

Non potevano mancare, poi, gli sconti offerti da un altro colosso dell’e-commerce, Amazon. Qui, troveremo l’iPhone 12 Pro da 256 GB, a 1.069 euro, cioè a ben 120 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Inoltre, prezzi pazzi ci sono anche per alcuni accessori. Si pensi all’Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12,9’’, a 189 euro invece di 399. Insomma, se volgiamo approfittare delle offerte messe in campo per il Black Friday, ci conviene sbrigarci. Sì, perché le scorte potrebbero finire prima della data fissata per la fine dell’iniziativa!