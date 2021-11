Li avevamo riposti nell’armadio all’incirca un anno fa ed ora tornano per completare il nostro look. Giacche e cappotti sono nuovamente pronti a riscaldare anche le giornate più cupe e fredde dell’autunno-inverno 2021 e 2022.

Una spolveratina e via! Non dobbiamo fare altro che indossarli. Per molte persone metterli è un piacere oltre che una necessita. Proteggono dalle temperature in calo e avvolgono la silhouette nascondendo anche qualche chiletto di troppo.

Inoltre, basta veramente poco per scegliere il capospalla più giusto e slanciare la figura ad ogni età. Ecco, ad esempio, 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Dal guardaroba, come un cilindro magico, fuoriescono un numero indefinito di maglie, maglioni e indumenti morbidi e caldi. Vestiti dai tessuti più adatti a ripararci dai primi freddi.

Attenzione, chi non ama particolarmente i dolcevita a collo alto, simbolo della stagione, dovrebbe assolutamente conoscere l’ultima “diavoleria” di tendenza per quest’anno. Dunque, perché farci soffocare dai soliti maglioni a collo alto quando possiamo riscaldaci con questi capi meravigliosi tornati di moda?

Insomma, la stagione autunnale offre tanti spunti per vestirsi bene non solo a 20anni ma anche alle donne più adulte.

Oltre alle ultime tendenze, ovviamente si sfruttano i capi acquistati in precedenza. Ed è proprio con questi indumenti che potremmo avere qualche piccolo intoppo.

Capita spesso, infatti, di indossare una giacca o un cappotto degli anni precedenti e di essere colpiti subito da uno sgradevole odore. Cosa fare se non si ha il tempo di lavare i capi incriminati?

Ecco come togliere la puzza di chiuso da cappotti e vestiti senza lavarli con questi 4 infallibili trucchetti

Il cattivo odore può formarsi per svariate ragioni, ma è piuttosto comune quando il capo d’abbigliamento viene lasciato nel cassetto per molto tempo.

Far arieggiare l’armadio, di tanto in tanto, e lasciare i vestiti all’aperto è sempre un buon metodo per scongiurare cattivi odori sui capi. Una sana abitudine che aiuta già molto nella lotta contro la puzza di umidità e muffa.

Quando il problema appare più consistente, allora possiamo avvalerci di qualche piccolo escamotage della nonna. Difatti, ecco come togliere la puzza di chiuso da cappotti e vestiti senza lavarli con questi 4 infallibili trucchetti.

Il trucco più antico e probabilmente anche quello più gettonato è quello di utilizzare vecchi pezzi di stoffa. Versarci sopra 4 o 5 gocce di olio essenziale e inserirli nelle maniche e nelle tasche dei cappotti. Inserirne uno anche nella zona del collo, magari appeso con un filo ad un bottone. Basterà una notte per rendere il capotto o il vestito profumatissimo.

Il secondo trucchetto della nonna prevede di inserire in un sacchetto dei pezzetti di saponetta profumata. Poi, di appenderli nell’armadio. In poche ore la puzza di chiuso si sarà attenuata moltissimo e dopo un giorno, invece, tutto l’armadio profumerà di fresco e di pulito.

Altro metodo veloce è quello del borotalco. Un prodotto ampiamente utilizzato in passato, soprattutto dalle nonne, ma che anche oggi regala molte soddisfazioni. Tra i numerosi usi del borotalco spicca quello dedicato alla profumazione veloce dei capi.

Per eliminare il cattivo odore dai vestiti, infatti, le nonne li cospargevano di borotalco. Poi, delicatamente, li spazzolavano per eliminare tutti i residui di prodotto.

Infine, per un effetto ancora più fresco si consiglia di utilizzare l’asciugatrice. Basterà aggiungere l’olio essenziale tea tree ed il gioco è fatto.