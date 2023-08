È un errore buttare il vassoio dei dolci! Ecco come riciclarlo in casa per risolvere 2 problemi che tutti hanno

Forse non tutti sanno che i dolci sono molto utili per chi ha un giardino o un balcone, per risolvere un problema legato a piante e animali molesti. Scopriamo come.

Riciclare gli oggetti considerati scarti è una vera e propria capacità, quasi un’arte. Col cambiamento climatico in corso, infatti, c’è una sempre maggior consapevolezza dell’importanza di evitare gli sprechi e di avere rispetto dell’ambiente che ci circonda. Tutti noi abbiamo la possibilità di fare, nel nostro piccolo, ogni giorno, delle azioni quotidiane per incidere positivamente sul Pianeta che ci ospita. Oltre a suddividere correttamente la spazzatura, differenziandola nei diversi bidoni, c’è un’altra azione reale che possiamo svolgere proprio in merito agli “scarti”. E si tratta di riciclarli. Non solo, questo esercizio ci permetterà anche di risparmiare notevolmente e sappiamo quanto, in questo periodo specialmente, ciò sia di fondamentale importanza.

Quante volte, infatti, ci sarà capitato di gettare nella spazzatura oggetti che avrebbero potuto avere un’altra vita, se riutilizzati nel modo corretto? Uno dei prodotti a cui capita più di frequente questa situazione è il vassoio per dolci. Ogni domenica, o durante le feste, compriamo pasticcini serviti su questi bellissimi vassoi dorati e brillanti, belli da vedere e molto comodi anche da pulire. Ebbene, forse non tutti lo sanno, ma questi oggetti possono diventare un vero e proprio asso nella manica per alcuni problemi che tutti hanno in casa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

È un errore buttare il vassoio dei dolci! Sistemalo sul balcone o in giardino in questo modo, ti aiuterà tantissimo!

Una delle presenze che maggiormente infastidisce le persone che hanno un giardino o un balcone è, sicuramente, quella dei piccioni. Moltissime volte siamo costretti ad allontanarli, per evitare che portino sporco o che rovinino le nostre piante. Il vassoio di cartone dei dolci può aiutarci proprio a risolvere questo problema.

Un repellente formidabile contro piccioni e altri uccelli

Per far desistere i piccioni dall’avvicinarsi al nostro balcone, basta fare quanto segue. Dovremo, infatti, ritagliare il vassoio in parti, ricavando la forma che più preferiremo, ad esempio quella di un rombo. Dopodiché, dovremo creare un piccolo foro nel cartone ritagliato e inserirvi un filo. Quest’ultimo, infine, ci servirà per appendere al soffitto, o ad una lampada esterna, il piccolo cartoncino. Dovremo, però, fare attenzione a rivolgere la parte lucida verso l’esterno.

In questo modo, i piccioni non si avvicineranno al balcone, perché la luce riflessa nei cartoncini darà loro molto fastidio. Ecco, quindi, svelato il primo motivo per cui è un errore buttare il vassoio dei dolci, ma non è tutto.

Ideale anche per le nostre piante

In secondo luogo, esiste anche un altro metodo molto intelligente per riciclare questi vassoi di cartone. Potranno, infatti, tornare utili come contenitori per le nostre piante sistemate in esterno. La parte dorata, infatti, creerà una sorta di patina impermeabile sul cartone, che salverà quest’ultimo da danni creati da eventuali goccioline d’acqua. L’ideale, a tal proposito, sarà utilizzare questi vassoi per contenere delle piante grasse. Queste, infatti, sono le più adatte in questo senso, proprio perché hanno bisogno di poca acqua per stare bene.

Il risultato sarà ottimo, sotto almeno tre punti di vista. Il primo è che saremo delle persone ecologicamente corrette, poiché avremo dato nuova vita ad un oggetto considerato normalmente di scarto. Il secondo motivo è che daremo luce al nostro giardino, grazie alla bella carta lucida tipica di questi vassoi. Infine, non scordiamo l’aspetto prettamente economico. Il risparmio sarà notevole e il portafoglio ringrazierà!