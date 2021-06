L’estate porta con sé la voglia di barbecue. Le occasioni di fare grigliate con gli amici sono sempre molte, specialmente dopo l’inverno appena trascorso. Ma cosa differenzia una grigliata come tutte le altre, da una grigliata speciale? Non solo la qualità della carne, del pesce e delle verdure, ma anche le salse che ci vengono abbinate. Questa abitudine americana di servire le pietanze alla griglia accompagnate da salse, è davvero eccezionale.

Ma fare la salsa barbecue tradizionale è davvero complesso e comprarla non dà la stessa soddisfazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dunque come fare?

Ecco la soluzione.

Bastano 2 ingredienti e 2 minuti per una salsa barbecue facile, veloce e golosa.

Emulsione di salsa di soia e olio extra vergine di oliva

Questa ricetta è di una facilità impressionante.

Servono soltanto salsa di soia giapponese, olio evo, un contenitore e un frullatore ad immersione.

Aggiungere nel contenitore uguali dosi di salsa di soia e olio evo e poi frullare bene con il frullatore ad immersione, finché non si crea un composto unico.

Ecco fatto, nulla di più facile.

Specifiche

Questa salsa se non viene montata a dovere, tende a slegarsi, quindi bisogna fare attenzione a frullarla bene, almeno per 2 minuti. Il trucco è muovere in su e giù il frullatore, mentre è azionato. Questo gesto crea una perfetta emulsione e quindi una perfetta salsa.

Questo preparato è perfettamente abbinabile a tutte le pietanze cucinate alla griglia. Si sposa magnificamente con le carni nobili di manzo, come tagliata e bistecca, con il maiale e col pollo.

Perfetta con il pesce e a dir poco speciale se usata per condire le verdure grigliate. In quest’ultimo caso si può persino usare per metterle sottolio e conservare in un barattolo di vetro in frigo.

Insomma bastano davvero 2 ingredienti e 2 minuti per una salsa barbecue facile, veloce e golosa.