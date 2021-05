Una moda lanciata negli Stati Uniti, nata da esigenze particolari per una vita semplice, minimale ma molto funzionale senza rinunciare alle comodità. Ecco come sono nate le cosiddette tiny house, ovvero micro-case, diventate note anche in Europa e Italia grazie ad alcuni programmi televisivi e canali YouTube.

Di cosa si tratta e perché interessarsi alle tiny house che stanno per rivoluzionare lo stile di vita di tutti? La Redazione di ProiezionidiBorsa proverà a rispondere a questa domanda nell’articolo di oggi.

A molti potrebbe tornare in mente la scena di un vecchio film con Renato Pozzetto, nel quale il protagonista si trovava a doversi trasferire a Milano e a confrontarsi con le case del futuro: monolocali con mobili pieghevoli e spazi risicatissimi. La gag comica era pensata, ovviamente, per suscitare risate. La verità è che le tiny house intendono si mantenere gli spazi piccoli ed essenziali. Ma non si vuole mai davvero rinunciare alla comodità.

Un esempio illustre

Per esempio Ikea, compagnia ormai leader mondiale nel settore degli arredamenti, sta sviluppando ormai da tempo un progetto prefabbricato, ecosostenibile e a misura d’uomo per produrre e commercializzare una tiny house totalmente autosufficiente. In che modo? Presto detto.

Ikea tiny home project è una piccola unità abitativa di poche decine di metri quadri (variano dagli 8 ai circa 45). Pensata per essere perfino trasportabile su ruote.

La dotazione di pannelli solari sul tetto la rende completamente indipendente dalla rete elettrica. E questo promette di realizzare il sogno di una vita scollegata dalla città. Magari in campagna. Oppure come seconda casa al mare. O ancora come villetta “portatile” per i luoghi più disparati.

Diversi modelli

In ogni caso, le tiny house sono comunque dotate di tutti gli allacci necessari. E possono vantare un grande isolamento acustico grazie ai materiali in cui sono realizzate. Principalmente legno.

L’Ikea tiny home project verrà commercializzato in tre modelli differenti. E avrà praticamente il costo di un’auto di grossa cilindrata. Ogni modello sarà personalizzabile. E avrà dei veri e propri “optional” per rendere la propria mini casa unica e speciale.

Ecco perché interessarsi alle tiny house che stanno per rivoluzionare lo stile di vita di tutti: oltre ad essere un’idea ecosostenibile, possono davvero essere la soluzione intelligente per avere una seconda casa per i weekend di fuga. A costo bassissimo. E senza rinunciare a nessun comfort.