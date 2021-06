Numerosi studi scientifici si eseguono da anni per capire tutte le potenzialità delle cosiddette piante adattogene, usate da sempre dalle tradizionali medicine.

Queste piante sono in grado di rendere il nostro organismo più forte agli attacchi nocivi, sia chimici che biologici ed alle conseguenze psicofisiche derivanti da situazioni di stress e stati di tensione. Negli ultimi decenni l’interesse sulle piante adattogene, da parte del mondo medico e scientifico è aumentato notevolmente in quanto ritenute dei validi aiuti psicofisici.

Nonostante una certa diffusione, c’è però da dire che ancora oggi in pochi conoscono le piante dai super poteri che aumentano la resistenza ed il benessere del nostro organismo.

Vediamo quali sono queste piante così importanti e quali sono le loro principali proprietà.

La Rhodiola Rosea

Questa pianta risulta essere un valido aiuto, per contrastare la fatica fisica e mentale e aumenta la concentrazione.

È conosciuta con il nome di radice d’oro o radice antica, e cresce spontaneamente nelle regioni del nord Europa e sulle Alpi

La pianta contiene flavonoidi, tannini, salidrosidi, acidi fenolici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il Panax Ginseng

È una pianta originaria della Cina e Corea e il suo nome deriva dal greco e vuol dire “cura tutti i mali”.

I principi attivi sono contenuti nella radice e sono le vitamine, gli oli essenziali, gli steroli, i polisaccaridi e i ginsenosidi.

In pochi conoscono le piante dai super poteri che aumentano la resistenza ed il benessere del nostro fisico. Il Guaranà

È una pianta che cresce nella foresta amazzonica. Gli indios la conoscono da sempre per la sua capacità di essere un eccitante. Viene utilizzata in alcune bevande energizzanti, e negli integratori per il controllo del peso.

Il Guaranà ha diverse proprietà, è considerato un analgesico, immunostimolante, termogenico e agisce come tonico per la muscolatura.

Il ginseng siberiano

La radice di questa pianta è utilizzata nei medicinali a base di erbe sotto forma di tisane, oppure in forma solida o liquida da assumere per via orale.

Viene assunta per diminuire i sintomi di astenia, la perdita anomala di energia, stanchezza, debolezza.

Approfondimento

Le proprietà delle zucchine