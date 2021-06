Il burrocacao o balsamo per labbra è un prodotto molto utilizzato da un vastissimo bacino di utenza. Serve a proteggere le labbra da agenti climatici come il freddo. A renderle più morbide e idratate. Può donare un tocco di colore, basti pensare a quei balsami per labbra leggermente colorati. Ma è possibile anche curare l’herpes, con un balsamo specifico.

Ci permette di prenderci cura delle nostre labbra e grazie alla vasta gamma di balsami per labbra in commercio, ne esiste uno per ogni esigenza. Il formato più comune sul mercato è quello che ricorda un classico rossetto. Questo tipo di packaging non consente di utilizzare il prodotto fino alla fine. La parte finale, infatti, rimane spesso irraggiungibile per un’applicazione classica, nonostante contenga ancora un bel po’ di prodotto. Buttarlo però è un vero peccato. Ecco 3 modi alternativi di usare il burrocacao che ci permettono di sfruttarlo fino all’ultima goccia.

Rimuovere le sbavature del trucco con l’aiuto di un cotton fioc

Il primo modo alternativo per utilizzare il fondino del burrocacao è quello che ci permette di rimuovere le sbavature del trucco. Aiutandosi con un cotton fioc è possibile prelevarne un po’ e passarlo sulla sbavatura. Verranno via in un lampo, lasciando la pelle idratata e morbida.

Per cuticole morbide a costo zero

Le cuticole delle unghie vengono spesso trattate con oli specifici che le rendono morbide. Grazie a questi trattamenti è possibile spingerle su con un bastoncino, allargando così il letto ungueale. Perché non usare il fondino del burrocacao al posto di uno olio? Prelevandone un po’ con lo stesso bastoncino, potrà essere utilizzato al posto dell’olio per cuticole e il risultato sarà pressoché lo stesso.

Le sopracciglia saranno perfette con il burrocacao

L’ultimo di questi 3 modi alternativi di usare il burrocacao che ci permettono di sfruttarlo fino all’ultima goccia è pensato per le sopracciglia. Spesso si utilizza la cera per pettinare e modellare le sopracciglia. Se però si desidera un effetto meno definito, il burrocacao è il prodotto perfetto. Tutto ciò che serve sarà uno scovolino di un vecchio mascara che potrà essere inserito direttamente nel fondino del balsamo per labbra. Pettinare le sopracciglia con questo prodotto garantirà un effetto ordinato ma naturale. In più le sopracciglia saranno lucide e idratate.