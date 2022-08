Poco conosciuta ma questa città di fronte all’Italia si affaccia sul mare terso

Abbiamo già avuto le ferie? Abbiamo viaggiato ed esplorato dei luoghi che sono rimasti nel cuore? Ebbene, se già siamo andati in vacanza, magari la città protagonista di questo articolo potrebbe essere la meta della prossima. Se, invece, attendiamo con trepidazione le ferie e non abbiamo ancora deciso dove andare, noi siamo pronti per un aiuto.

Abbiamo spesso parlato di quanto sia bella l’Italia. Borghi marinari, borghi medievali, angoli di paradiso e natura incontaminata sono le peculiarità del nostro Paese. Tuttavia l’Italia non è l’unica Nazione ad avere luoghi incantevoli. Per fortuna.

Anche i nostri “vicini di casa” nascondono dei piccoli gioielli da scoprire. Prima tra tutte la Grecia. Nella patria della mitologia e dell’Olimpo, dei filosofi e degli scultori, tante sono le cose da vedere. In primis citiamo Santorini e Mykonos, le isole del relax e della movida.

In secondo luogo la capitale Atene, ricca di storia e di rovine. Poi ci sono le isole “minori”, quelle meno famose rispetto alle prime due, ma a cui non hanno nulla da invidiare. Citiamo, per esempio, Sifnos, ossia la scoperta del 2022, un’isola vergine con acque limpide.

Infine le città, oltre alla capitale. Vi sono molteplici città meravigliose da visitare, le quali coniugano esplorazione e relax. Una di queste è Parga. È per molti poco conosciuta ma questa città di fronte all’Italia è una vera e propria delizia.

Nella periferia dell’Epiro

Si affaccia nel mare cristallino Parga, una città di poco più di 4.000 abitanti, anche se adesso, dopo l’accorpamento di altri Comuni, la città ne ospita circa 12.000. Consigliamo di guardare su internet le foto di questa splendida cittadina. Sicuramente ne rimarremo a bocca aperta.

Le case sono tutte colorate, come a formare un grande arcobaleno, quasi a strapiombo sul mare. Accanto alle abitazioni vi è un monte fitto di alberi. Simile ad Isola Bella, a Taormina, a Parga vi è un’antica fortezza in mezzo al mare. Diverse sono le spiagge con sabbia bianca e finissima, adatte anche ai bambini. Tuttavia vi sono anche spiagge con pietre e ciottoli.

Lontana dal turismo di massa

Vista la sua poca notorietà, soprattutto tra i turisti italiani, Parga è l’alternativa perfetta alle solite isole greche. Se vogliamo goderci assoluto relax, consigliamo la spiaggia di Lichnos, la quale è costituita da ciottoli colorati.

Acqua limpida e cristallina, ci dimenticheremo presto delle pietre, anche se consigliamo di portare in valigia le cosiddette scarpe da scoglio. In ogni caso, proprio per vie delle pietruzze, questa spiaggia è meno affollata rispetto alle altre.

Poco conosciuta ma questa città di fronte all’Italia si affaccia sul mare terso

Solo poche ore di navigazione per arrivare a questa deliziosa città greca. Possiamo partire dalla Puglia, da Venezia e dalle Marche in direzione Igoumenitza, uno dei porti greci più famosi. Da qui, la distanza per raggiungere Parga sarebbe di circa 50 km.

