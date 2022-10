La ricetta semplice e veloce per una torta da preparare con la farina di cocco

Cucinare le torte è sempre un piacere, sia per chi le prepara che per chi le gusta. Un dolce, in genere, molto apprezzato da tutta la famiglia, da grandi e piccini, è la torta al cocco. La sua dolcezza è davvero irresistibile e l’impasto può essere molto versatile. Si può, infatti, dare il sapore di cocco al dolce solo aggiungendovi dello yogurt dello stesso aroma.

Noi, però, vorremo usare questa volta anche la farina di cocco. Il suo utilizzo rende l’impasto ancora più dolce e soffice. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta semplice e veloce nelle poche fasi di preparazione della torta.

Ecco gli ingredienti

Per preparare la nostra torta al cocco avremo bisogno di:

70 g di farina di cocco;

130 g di farina 00;

2 uova;

150 g di zucchero;

50 g di burro fuso;

200 ml di yogurt al cocco;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci.

Vediamo ora come procedere.

La ricetta semplice e veloce per realizzare un dolce davvero delizioso

Per preparare la torta setacciamo il lievito e, in una ciotola, uniamolo alle due farine. A parte montiamo le uova con la vanillina e lo zucchero, creando un composto spumoso. Uniamo il burro fuso e montiamo con le fruste, quindi aggiungiamo lo yogurt. Continuando a montare, addizioniamo le farine precedentemente preparate per ottenere un preparato cremoso.

Prendiamo uno stampo imburrato e infarinato e versiamo qui dentro la crema preparata. Inforniamo a 180° per 40 minuti. Trascorso il tempo togliamo la torta dal forno e lasciamo raffreddare.

Possiamo ora sfornare la nostra morbidissima torta preparata con la farina di cocco, guarnendola e accompagnandola a dovere.

Come decorare e accompagnare la torta al cocco

Abbiamo visto come dare vita, in pochissimo tempo e montando in modo molto semplice gli ingredienti, a una deliziosa torta al cocco. Certo, la ricetta semplice e veloce può essere arricchita in finale da una guarnizione apposita per il dolce. E anche da un giusto abbinamento.

Possiamo, ad esempio, scegliere di decorare la sommità della torta con una spolverata di cocco grattugiato in polvere. Oppure con scaglie di cioccolato bianco, che si sposa molto bene con il sapore del cocco. Possiamo anche spennellare la superficie della torta con del miele d’acacia riscaldato.

Una fetta di torta al cocco può essere servita in accompagnamento a una coppetta di gelato alla crema. E gustata accanto a un calice di vino bianco.

Nel caso la nostra torta avanzasse, potremo conservarla a temperatura ambiente fino a 4 giorni. Non mancando di ricordare di ricoprirla con uno strato di pellicola trasparente per alimenti.

