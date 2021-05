Spesso capita di notare la presenza di una sostanza simile al sale su pavimentazioni e pareti in muratura. Non si tratta della conseguenza di una pulizia errata o superficiale, ma questo problema tormenta un gran numero di persone. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire ai Lettori una spiegazione sulla formazione di questa polvere sottile. Quindi ecco cos’è la polvere bianca che si forma tra le fughe del pavimento o sui muri e i rimedi geniali per eliminarla in fretta.

Che cos’è l’efflorescenza salina

L’espressione efflorescenza salina descrive il fenomeno appena illustrato. I sali perdono molecole d’acqua durante la cristallizzazione, generando una sorta di polvere simile a sale nei posti più impensabili. È possibile notare questi depositi salini tra le fughe del pavimento o delle piastrelle del muro. Spesso questo sale è visibile anche sui muri di casa o sugli oggetti d’arredo.

Insomma si tratta di un problema davvero molto frequente, legato anche a situazioni di umidità all’interno dell’abitazione. Ma questo fenomeno curioso non risparmia neppure gli spazi esterni, essendo visibile spesso anche sulle pavimentazioni da giardino. Ecco cos’è la polvere bianca che si forma tra le fughe del pavimento o sui muri e i rimedi geniali per eliminarla.

Come combatterla efficacemente

La polvere bianca è una miscela di sale e potassio, provocata dall’umidità di risalita. Questi sali con il tempo rappresentano un pericolo e se non rimossi possono provocare danni chimici alle superfici. Alcuni pavimenti sono maggiormente soggetti a questo problema, tra tutti le pavimentazioni in cotto.

Il consiglio è quello di rivolgere la propria attenzione a professionisti del settore per scongiurare danni interni e non visibili. Tuttavia esistono una serie di comportamenti validi per limitare il problema.

Innanzitutto aiuta l’installazione di un deumidificatore d’aria. Sembrano aiutare anche degli impacchi a base di argilla. Spesso invece per efflorescenze saline più importanti occorre anche spazzolare la superficie interessata con una spazzola di nylon, che presenta setole dure.

Qualche consiglio preventivo

Inutile dire che è importantissimo prevenire il problema grazie a una serie di comportamenti intelligenti:

prediligere sempre intonaci o pitture traspiranti;

arieggiare i locali il più possibile;

valutare con un professionista l’utilizzo di soluzioni idrorepellenti con cui proteggere i muri;

utilizzare deumidificatori e filtri per l’aria.

Approfondimento

