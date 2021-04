La natura offre tante soluzioni economiche e poco invasive per sgrassare praticamente ogni angolo della casa. Una delle zone però più difficoltose da pulire è il pavimento, anche per la diversità di materiale di realizzazione tra una tipologia e l’altra. Ecco allora che la Redazione di ProiezionidiBorsa mostra tutti i benefici che nessuno si aspetta dalla pulizia di qualsiasi pavimento con questi ingredienti naturali. Anche la combinazione tra di essi regalerà risultati impeccabili.

Pavimenti in parquet

La prima tipologia di pavimentazione è indubbiamente tra le più delicate. Si tratta del parquet, una pavimentazione in legno sempre molto elegante. Per questa tipologia di pavimentazione è impossibile pensare di usare detergenti come l’ammoniaca o simili. Il risultato sarebbe un pavimento immediatamente più opaco e danneggiato. Sia per laminati che per vero legno consigliamo di usare un litro di sapone di Marsiglia sulla stessa quantità d’acqua. Adattare le dosi alla quantità necessaria per la propria pavimentazione.

Il cotto

La guida che illustra i benefici che nessuno si aspetta dalla pulizia di qualsiasi pavimento con questi ingredienti naturali prosegue con pavimentazioni in cotto. Per questo specifico materiale suggeriamo di usare l’olio di lino.

Bisognerà stenderlo sul pavimento e lasciarlo agire per molte ore. Meglio applicarlo la notte prima di andare a dormire e rimuovere al mattino con abbondante acqua calda. Eventualmente suggeriamo anche di usare sapone di Marsiglia per il risciacquo nelle dosi sopra indicare per il parquet.

Pietre e marmi

Per marmi, granito e pietre varie consigliamo di usare 3 litri di acqua con all’interno 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. A questo aggiungere anche 10 cucchiai di alcol denaturato. Applicare questa soluzione consentirà di ottenere un pavimento immediatamente lucido e pulito.

La resina

Per pavimenti in resina consigliamo di prediligere l’acqua fredda e non la calda. All’interno bisognerà mescolare 4 o 5 cucchiai di aceto bianco, la stessa quantità di alcool denaturato e poca cera per dare lucentezza alla resina. Questa soluzione non ha bisogno di ulteriore risciacquo con acqua.

Un detersivo jolly

Per la gran parte delle altre pavimentazioni che non sono delicate consigliamo sempre di usare 200 millilitri di aceto bianco su 3 litri d’acqua. Questo è un rimedio versatile ma consigliamo comunque sempre di provare ogni soluzione prima su una piccola porzione per scongiurare problemi. Per sapere invece come usare l’aceto per la cura delle piante con le giuste accortezze ecco subito un’altra pratica guida.