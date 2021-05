Niente di meglio del trasformare una passione in un lavoro. È il caso di chi riesce a fare del sogno la propria realtà e unire retribuzione, piacere e realizzazione umana.

Presentiamo in questa sede un’opportunità per chi ha il pollice verde. In arrivo infatti un’occasione d’oro per diventare giardiniere e trovare lavoro a contatto con la natura grazie a questo corso gratuito e stage retribuito.

L’Ente organizzatore e i contenuti del corso

Questo corso completamente gratuito è cofinanziato dalla Regione Veneto e dal FSC, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La didattica è invece curata da Pianeta Formazione, un ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto.

Si tratta di un percorso che mira a formare giardinieri con eventuale specializzazione in serre, vivai e garden center. La figura professionale che verrà fuori dal corso si occuperà di manutenzione, cura e realizzazione di parchi e giardini, come pure piante, arbusti e verde in generale.

Si partirà dalla preparazione del terreno fino alla messa a dimora della vegetazione. Ma si approfondiranno anche temi quali l‘irrigazione, la potatura e l’intero universo delle piante a 360°. Il corso prevede l’alternanza di teoria e pratica sul campo.

Dunque, in arrivo un’occasione d’oro per diventare giardiniere e trovare lavoro a contatto con la natura grazie a questo corso gratuito e stage retribuito.

I destinatari del corso e i due distinti percorsi di specializzazione

I partecipanti al corso sono coloro i quali rispettano i seguenti requisiti:

a) hanno un’età superiore ai 30 anni;

b) risultano disoccupati o inoccupati, beneficiari o meno delle prestazioni al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio: ASPI, mini ASPI, NASPI, ASDI);

c) la residenza in uno dei Comuni del Veneto;

d) licenza media.

I posti disponibili sono solo 20, quindi si procederà a selezione mediante valutazione del CV e dei requisiti. Successivamente ci sarà un colloquio su appuntamento.

Ancora, questo progetto formativo prevede due distinte specializzazioni.

La prima rimanda alla possibilità di diventare giardiniere e si snoda in 158 ore di formazione e 480 ore di tirocinio retribuito (3 mesi).

La seconda forma invece giardinieri specializzati in serre, vivai e garden center. In questo caso ci sono 190 ore di formazione e 320 di tirocinio retribuito (2 mesi).

Ecco l’occasione d’oro per diventare giardiniere e trovare lavoro a contatto con la natura grazie a questo corso gratuito e stage retribuito

Quanto alle lezioni, esse si svolgeranno online oppure presso la sede di Treviso di Pianeta Formazione. Molto dipenderà dalle dinamiche legate al Covid. L’inizio delle stesse è previsto per il prossimo mese di giugno mentre il loro orario dovrebbe essere dalle 8.30 alle 12.30, poi dalle 14.00 alle 18.00.

Passando ai tirocini formativi, essi si svolgeranno presso aziende del settore delle province di Venezia e Treviso. Saranno retribuiti solo per i partecipanti che risulteranno essere non beneficiari di nessuna forma di sostegno al reddito. L’indennità di frequenza sarà riconosciuta solo per le ore realmente svolte e al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previste.

Al termine del percorso ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.

Infine uno sguardo alla tempistica per candidarsi: il termine ultimo per le domande è il 25 maggio. Basterà collegarsi al sito dell’Ente formativo e compilare il form online oltre ad allegare il CV.

Invece qui al link presentiamo in generale quale percorso scolastico di norma conduce a lavoro, successo e carriera.

Per gli interessati, quindi, ecco l’occasione d’oro per diventare giardiniere e trovare lavoro a contatto con la natura grazie a questo corso gratuito e stage retribuito. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo 3 lavori senza laurea in cui si può arrivare a guadagnare anche fino a 5mila euro.