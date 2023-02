Ecco cosa rovina il marmo e lo corrode: 5 errori che fai sempre, anche nella pulizia!

Il marmo è un materiale pregiato e molto delicato. Se lo hai danneggiato, forse è perché hai commesso una di queste disattenzioni. Scopri quali sono e un segreto per la pulizia profonda.

L’eleganza di una superficie in marmo non conosce eguali. Si tratta di un materiale che abbellisce ogni angolo e parte della casa. Non per nulla lo si usa per pavimenti, davanzali e scale. Nonostante la sua apparente resistenza, risulta assai vulnerabile agli agenti esterni e a diversi prodotti. Rovinarlo è facile, in particolare se fai alcuni degli errori più comuni, ma dei quali non ti rendi conto: ecco quali sono.

Occhio a questi aloni

Innanzitutto, dovresti sapere che ci sono dei prodotti che a contatto col marmo lo compromettono. Sono sostanze comuni che spesso usi in cucina, che rovesciate lasciano aloni difficili da rimuovere. Parliamo di caffè, vino e coloranti alimentari. Ma fai attenzione anche alla salsa di pomodoro e alle sostanze zuccherine come i succhi di frutta. Non appena ti accorgi di averle versate, non perdere tempo e passa subito un panno delicato e umido, poi asciuga bene.

Ecco cosa rovina il marmo: stai attenta a cosa fai!

Ti sembrerà strano, ma una delle insidie maggiori per il marmo è l’acqua che usi sempre per lavarlo. Infatti, il calcare presente potrebbe causare seri danni. Questo non significa che dovrai farne a meno, ma che dovrai servirtene con accortezza. Evita di usare un mocio zuppo e, una volta terminata la pulizia, asciuga tutto all’istante.

Passiamo al secondo punto: lo straccio. Puliscilo bene prima di utilizzarlo e assicurati che non abbia residui di sostanze oleose o bagnate. Questa disattenzione potrebbe costarti caro, poiché questi elementi si infilerebbero tra i pori della superficie rovinandola in poco tempo.

Occhio anche ai rimedi naturali di cui ti servi per le altre faccende domestiche. Se finora hai sempre puntato su limone e aceto, potresti pentirtene. Anche se ti hanno aiutato in mille occasioni diverse, questa volta la loro acidità potrebbe tradirti. Ecco cosa rovina il marmo, che non sapevi ancora.

In realtà, ci sarebbero altre due distrazioni che non avevi considerato. La prima riguarda il sacco dell’umido: mai poggiarlo sul marmo. I rifiuti all’interno potrebbero contenere olio o grasso e lasciare il segno per terra. Allo stesso modo, evita di appoggiare direttamente sul pavimento i mobili pesanti. Piuttosto usa tappetini o feltrini che ammortizzino il contatto.

Un trucco per pulire le macchie vecchie e ostinate

Non sempre ci si accorge in tempo di aver macchiato il marmo di casa. Se hai notato degli aloni che ti sembrano ormai secchi e vecchi di giorni, un semplice panno in microfibra potrebbe non bastare. Per una pulizia più efficace, potresti servirti dell’acqua ossigenata. Come dovresti sapere, è un grande alleato dell’igiene domestica. Versane qualche cucchiaio sullo strofinaccio e sfregalo con delicatezza sulle macchie. Aspetta qualche secondo, poi ricordati ancora una volta di asciugare la superficie.