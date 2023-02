Weekend di fuoco e passione: sveliamo i 3 segni dello Zodiaco che troveranno l’amore e l’anima gemella tra pochissimo

Ti chiedi quando arriverà l’amore anche per te? Speri di essere tra i fortunati che incontreranno l’anima gemella a breve? Scopri subito se sei tra i segni che si innamoreranno tra poco.

Grandi notizie in arrivo per gli appassionati dell’Oroscopo. Questa volta le novità riguardano alcuni segni zodiacali sul piano sentimentale, anzi su quello dell’amore a dire il vero.

La fortuna busserà alla porta, in particolare, di 3 segni dello Zodiaco, che verranno finalmente giungere sul proprio percorso l’amore vero. Non stiamo parlando di flirt o storielle passeggere, ma di quell’amore tanto sognato, quello con la A maiuscola.

Sarà tutto merito dell’energia positiva che, in questi mesi, arriverà dagli astri, e che bacerà 3 fortunatissimi segni zodiacali. Questi ultimi hanno vissuto alcuni mesi di totale sconforto, sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale. Per fortuna, però, la ruota sembra cambiare direzione, e andare finalmente nel verso giusto. Capiamo subito meglio chi sono i 3 segni più fortunati dei prossimi mesi, quelli che incontreranno finalmente la metà della loro mela.

Weekend di fuoco e passione: sveliamo i 3 segni zodiacali che si innamoreranno perdutamente a breve

Partiamo da uno dei segni più forti dell’oroscopo, quello dalle mille sfaccettature caratteriali. Non poteva che essere l’Ariete, il cui pianeta dominante è Marte.

Sarà tra fine marzo e inizio aprile che, grazie al passaggio del Sole, questo segno vedrà arrivare finalmente il grande amore della sua vita. Quest’incontro inaspettato porterà una grande armonia nell’esistenza di questo segno, accompagnata anche da una serenità mentale tanto ricercata.

E visto che l’energia positiva che interessa questo segno è davvero enorme in questo periodo, la fortuna arriverà anche in campo economico. L’Ariete, infatti, a breve nuoterà nei soldi, insieme ad un altro fortunatissimo segno, ed entrambi riceveranno gratificazioni economiche che farebbero girare la testa a chiunque.

Momento d’oro anche per questo segno ricco di qualità

Il viaggio tra i segni zodiacali più fortunati a livello sentimentale prosegue con un vero top player, ovvero il Capricorno. Questo segno dominato da Saturno potrà finalmente festeggiare le proprie vittorie, scambiando il calice con un partner nuovo e inaspettato.

Anche per il Capricorno, infatti, l’amore tardava ad arrivare, ma ora sembrerebbe essere giunto il momento propizio. La situazione perfetta per l’occasione potrebbe essere una cena tra amici o un momento conviviale coi colleghi. L’amore travolgerà totalmente il Capricorno, che già normalmente è un amante passionale ed entusiasta.

La carta vincente del Capricorno, questa volta, potrebbe essere proprio l’istintività. Dopo le relazioni amorose del passato andate male, questo segno potrebbe sentirsi ferito e diffidente nei confronti del mondo. Solo il vero amore potrà guarire queste ferite, e riportare il Capricorno ad uno stato di felicità totale, fatta di naturalezza e priva di blocchi emotivi.

Un altro segno dal carattere molto forte si innamorerà

Il terzo ed ultimo segno che trascorrerà diversi weekend di fuoco e passione sarà quello del Toro. Non a caso è tra i segni più fortunati dei prossimi mesi, e la ciliegina della torta sarà proprio l’arrivo dell’amore.

In particolare, tornerà nella sua vita una persona che conosce da tempo, e che potrebbe rivelarsi il grande amore della vita.