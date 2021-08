Il mese di settembre è ricco di incombenze per i coltivatori. Tra semine, trapianti da effettuare e malattie contro cui prendere precauzioni c’è però anche posto per delle soddisfazioni: si raccolgono molti ortaggi, frutti ed erbe aromatiche.

Ecco cosa raccogliere a settembre nell’orto e nel frutteto

È tempo di mangiare o conservare le varietà più tardive di pomodori, zucchine, peperoni e melanzane. La maggior parte è già stata raccolta durante i mesi estivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La raccolta delle zucche parte invece da fine agosto, ma si protrae lungo settembre e ottobre, fino alla fine di novembre. Chi non vuole mangiarle subito o ne raccoglie troppe e ha bisogno di stiparle, deve seguire una procedura per evitare di comprometterne la conservazione.

Tra gli ortaggi, sono da raccogliere anche le carote, i rapanelli e di molte verdure da taglio a foglia, come erbette e coste e lattughino e cicoria.

Le erbe aromatiche

Sono da raccogliere il basilico, da usare per condimenti o per preparare il pesto, la menta, l’origano, il prezzemolo e la melissa. Per conservarle adeguatamente, devono essiccare all’ombra, in un luogo areato e al riparo dall’umidità.

La frutta

Prima di tutto, settembre è il mese della vendemmia per chi coltiva la vite. Altrimenti, è comunque un mese in cui si raccolgono diversi frutti. Uno degli esempi più lampanti sono i fichi, che fanno anche parte della frutta e della verdura da comprare e mangiare a settembre.

I fichi settembrini sono quelli dall’aroma e il sapore migliori. Si differenziano dai fioroni, la varietà più precoce, e dai cimaruoli, quella più tardiva. Chi ha un frutteto potrà raccogliere anche le more di rovo, i cachi, le mere e le pere.

È anche il momento giusto per raccogliere una nota spezia

Anche i peperoncini devono essere raccolti e fatti essiccare, oppure usati nella preparazione di sott’oli. Ecco tutto quello che c’è da raccogliere a settembre nell’orto e nel frutteto.

La raccolta di alcune colture è influenzata da diversi fattori, come il clima della regione. L’elenco qui riportato ha carattere generale e potrebbe non essere valido per tutte quante le località.