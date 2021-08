Il tumore è la malattia del nostro secolo ed è innegabile che tutti noi possiamo averne paura. Questo perché a volte sembra che colpisca senza un vero e proprio principio di causalità. La verità è che non è propriamente così. Esistono comportamenti che aumentano il rischio di contrarre il cancro, proprio come esistono abitudini amiche della prevenzione.

Gli esperti dell’AIRC hanno recentemente stilato un decalogo in cui li mostrano passo dopo passo. Il risultato è una guida semplice e comprensibile per tutti, che faremmo bene a leggere e tenere a mente.

Queste sono le regole di vita da seguire che potrebbero allontanare il rischio di tumori

Se ciascuno di noi mantenesse uno stile di vita sano a 360 gradi, l’impatto dei tumori sulla mortalità diminuirebbe sensibilmente. La lista degli esperti dell’AIRC sui comportamenti anti-cancro riporta i risultati degli studi del World Cancer Research Fund. In particolare, queste ricerche approfondiscono la rilevanza dell’alimentazione nella lotta contro il cancro.

La lista

Mantenere il proprio peso-forma per tutta la vita. Per calcolarlo possiamo utilizzare il BMI: il nostro peso in chili moltiplicato per l’altezza al quadrato. Il risultato dev’essere compreso tra 18,5 e 24,9.

Fare attività fisica, anche blanda, per almeno una mezz’ora al giorno. Non si parla di allenamenti faticosi, una semplice camminata va già più che bene.

Limitare al massimo l’uso di alimenti ipercalorici, soprattutto quelli estremamente grassi e zuccherati (vietati i fast food).

Alimentarsi prevalentemente con cibi di origine vegetale.

Ridurre sensibilmente il consumo di carne rossa, il cui limite ideale è di 500 grammi alla settimana.

Limitare anche il consumo di bevande alcoliche, la cui dose ideale è pari a un calice di vino rosso al giorno.

Ridurre l’uso del sale nei condimenti.

Garantire all’organismo l’apporto di tutti i nutrienti attraverso la dieta, senza dimenticare i carboidrati (essenziali), le vitamine e i sali minerali.

Altre regole essenziali per la prevenzione

I comportamenti appena indicati sono i peggiori nemici del tumore e sono utili anche a chi, in passato, ha già lottato contro il cancro. Da aggiungere a queste regole c’è però l’abitudine del sottoporsi a esami periodici. I fondamentali sono: il PAP test, per il tumore della cervice, la ricerca del sangue occulto per il tumore al colon e la mammografia per quello al seno. Quindi, queste sono le regole di vita da seguire che potrebbero allontanare il rischio di tumori.

