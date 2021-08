Ecco perché abbiamo sempre sbagliato sistema per conservare il pollo in frigo

Pochi conoscono i metodi migliori per conservare la carne in frigo nel modo corretto. Quella di pollo prende un retrogusto rancido molto facilmente se lo conserviamo sul ripiano sbagliato oppure in un contenitore non idoneo. Vediamo come evitare cattivi odori e cattivi sapori per il pollo e la differenza con altre carni, con la mini-guida degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Niente pollo ai piani alti

Evitiamo di trasportare la carne di pollo dal supermercato a casa facendo lunghe pause sul tragitto. Sistemiamola sui ripiani bassi del frigo subito sopra ai vegetali e sempre protetta. Ciò per evitare ristagni d’acqua o cambiamenti di colore in superficie. Possiamo conservare il pollame nei piani inferiori del frigorifero dove la temperatura è più bassa, intorno ai 4-5 gradi. Non mettiamo la carne di pollo a contatto con quella di manzo e maiale, ma teniamola sempre separata. Le fette di tacchino possiamo metterle in un sacchetto con cursore, che permetta un utilizzo ripetuto.

Una salamoia disinfettante

Proteggiamo invece le cosce e il petto di pollo avvolgendoli in un foglio di alluminio. Questo sistema è il migliore per evitare contaminazioni di odori nel frigorifero . Per un pollo arrosto perfetto, i segreti dello chef comprendono anche la preparazione di una materia prima fresca e non troppo frollata. Se abbiamo pulito il pollo intero per farlo arrosto, prepariamo una salamoia disinfettante che lo renderà morbidissimo. In una tazza prepariamo due terzi di succo di limone e un terzo di aceto bianco. Mettiamo da parte un poco di questa soluzione di limone e aceto, aggiungiamo un cucchiaio di farina e strofiniamo con essa le pareti interne del pollo, poi sciacquiamo bene sotto l’acqua corrente. Ora immergiamolo nella soluzione, rotoliamolo bene e lasciamolo così in frigo, ben coperto, fino al momento di andare in forno. Asciughiamo bene prima di metterlo sullo spiedo o nella teglia.

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato sistema per conservare il pollo crudo in frigo

Per evitare il trasferimento dei batteri, dobbiamo seguire alcune regole che tutti gli chef osservano scrupolosamente, ma noi spesso ignoriamo. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato sistema per conservare il pollo crudo in frigo. Per esempio, non bisogna riporre la carne cruda vicino a quella cotta. Il cibo cucinato non contiene più batteri ma è molto vulnerabile. Non bisogna mai riporre la carne in frigo all’interno di piatti scoperti. Infine, non dobbiamo toglierla dal frigo e metterla direttamente in padella.

Come conservare il pollo in frigo d’estate

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato sistema per conservare il pollo crudo in frigo. Anche a proposito di tempo. La carne di pollo dobbiamo cucinarla entro 48 ore dall’acquisto e altri 3-4 giorni dopo la cottura. Meglio preparare delle paillard o delle cotolette e conservarle già impanate e fritte. Sono perfette per le famiglie con figli adolescenti dove ci sono spesso amici che si fermano a cena. Anche il petto di pollo arrostito tutto intero può essere consumato entro 4-5 giorni. Non confondiamo il pollo con altre carni che si possono conservare più a lungo. La carne di manzo tagliata a fettine possiamo prepararla entro 3-4 giorni, mentre quella macinata dura solo 24 ore. Costine e braciole di maiale crude durano invece circa 3-4 giorni.