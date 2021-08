Con agosto ormai agli sgoccioli, è tempo di cominciare a pensare come organizzarsi per settembre. Questo mese ci ha offerto una grande varietà di frutta e di verdura nonché di pesce, specialmente azzurro. Con l’arrivo di settembre torneranno sulle nostre tavole molta frutta e verdura autunnale. Anche se alcuna di quella estiva continuerà a starci ancora per un po’.

Prima di proseguire con l’elenco, ribadiamo ancora una volta l’importanza di mangiare frutta e verdura di stagione. Non solo perché permette di acquisirne tutti quanti i nutrienti, ma anche perché tende ad avere un sapore migliore ed è più economica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la frutta e la verdura che bisogna comprare e mangiare a settembre

Frutta

Albicocche, giuggiole, fichi, kiwi, lamponi, mele, mirtilli, more, pere, pesche, prugne e uva.

In particolare, i frutti simbolo di questo mese sono i fichi e l’uva. Le varietà più precoci dei primi, i cosiddetti fioroni, sono sulle nostre tavole dall’inizio dell’estate. A fine autunno, invece, maturano i tardivi, noti come cimaruoli. Quelli di settembre sono detti semplicemente fichi, con cui è possibile preparare anche uno squisito risotto.

L’uva è nota, oltre che per il suo sapore zuccherino, per le grandi proprietà di cui è dotata. È ricca di nutrienti ed è un frutto alleato del cuore poiché contribuisce a schermare l’organismo dalle malattie cardiovascolari.

Verdura

Barbabietole, carote, cavoli, cetrioli, fagioli, fagiolini, fave, funghi, lattuga, melanzane, patate novelle, peperoni, pomodori, rabarbaro, rucola, sedano, zucca, zucchine.

Ecco la frutta e la verdura che bisogna comprare e mangiare a settembre. Per quanto riguarda il sedano, settembre è in particolare il mese della varietà rapa, dal gusto delicato e adatto a diverse preparazioni, dalle vellutate fino alle cotolette vegan. Inoltre, è l’ideale per fare il pieno di vitamina K, ha proprietà depurative e stimola la diuresi.

Il rabarbaro, poco noto e utilizzato, è protagonista di ben tre ricette gustosissime e originali che vi abbiamo proposto in passato sulle nostre pagine.