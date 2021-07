Gli ingorghi si verificano quando cibo, sporco, detersivi, capelli, bloccano le tubature. Spesso non è facile accorgersi che l’acqua scende più lentamente nello scarico. Il risultato è che col tempo i tubi si possono intasare completamente creando non pochi problemi. Nella peggiore delle ipotesi l’ostruzione passa da una tubatura agli altri scarichi.

La soluzione apparentemente più veloce è usare un acido qualsiasi comprato al supermercato. Ma ecco cosa può succedere quando buttiamo l’acido nelle tubature. Le conseguenze disastrose non si vedono immediatamente e nemmeno al primo utilizzo. Ma non risolvendo il problema alla radice, saremo costretti a utilizzare più volte l’acido.

Infatti, questo prodotto molto potente sembra sgorgare l’intasamento in pochi minuti. Saponi, capelli, shampoo, cibo, residui di caffè, e anche lo scarico di lavatrice e lavastoviglie creano tappi impressionanti. Per non parlare del calcare che si sedimenta nei tubi e rallenta lo scorrere dell’acqua. Ma con il tappo di rifiuti, l’acido corrode soprattutto tubi, guarnizioni, scarichi. In più l’acido non arriva solo alle tubature vicine, ma anche a quelle più lontane.

Ecco cosa può succedere quando buttiamo l’acido nelle tubature

L’uso di prodotti chimici così aggressivi non fa risparmiare sull’idraulico. Al contrario, è probabile che dopo qualche tempo si sarà costretti a chiamarlo. Infatti, dopo aver usato l’acido si possono verificare perdite di acqua vicino al sanitario in cui lo abbiamo usato. Raramente la perdita può manifestarsi anche su pareti lontane o sul soffitto. Questo significa che l’acido ha danneggiato un tubo. Inoltre, pochi sanno che l’uso dell’acido sulle tubature bagnate causa danni irreparabili e ustioni.

Ma ci sono soluzioni molto più intelligenti e risparmiose per sgorgare i tubi e gli scarichi intasati. Come prevenzione si possono usare dei filtri da applicare direttamente alla bocca dello scarico. Evitiamo di gettare lenti a contatto, sigarette, assorbenti, oli esausti, capelli, carta appallottolata nel WC. Anche se sembrano cose di poco conto, sono quelle che causano gli ingorghi. Poi si può provare facilmente a smontare il sifone dove solitamente si accumulano i residui più grandi. In casi di ingorgo grave, la migliore soluzione e anche la più conveniente è chiamare una ditta specializzata.