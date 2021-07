L’estate è una stagione meravigliosa, peccato che il nostro corpo ne risenta sotto diversi punti di vista. Sbalzi di temperatura, colpi di calore, gonfiore alle gambe e gastroenterite sono solo alcuni dei problemi più frequenti di questa stagione.

Ciò a cui però si dà spesso poca attenzione sono i capelli. Eppure sono una delle parti più esposte al calore rovente del sole di questi mesi. Non solo l’acqua e il sale, ma anche il sole stesso debilita i nostri capelli, li secca e li rende più fragili. E questa situazione si amplifica ancora di più per chi ha i capelli tinti.

I capelli trattati, infatti, hanno bisogno di cure più profonde per rimanere belli e sani, soprattutto d’estate, quando sono messi più alla prova. Vediamo insieme, quindi, cosa fare per proteggere al meglio i nostri capelli.

Chi si tinge i capelli dovrebbe fare attenzione a rischi e pericoli estivi

I capelli sono un argomento che sta a cuore a tantissime persone. È innegabile, infatti, quanto siano importanti nell’estetica di ogni persona. I prodotti che utilizziamo per curare i nostri capelli comportano benefici, ma spesso anche alcuni rischi. Infatti bisogna fare attenzione, perché chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

In estate, i capelli trattati possono subire delle variazioni di colore poco piacevoli da vedere. Ecco perché chi si tinge i capelli dovrebbe fare attenzione a rischi e pericoli estivi. Per questo motivo, è importante prendersene cura con i prodotti giusti.

Uno schermo per il sole

Il prodotto più utile in assoluto è lo spray anti UV. Difende i capelli dai raggi solari, ma anche dal vento e dalla salsedine. Va applicato prima di arrivare in spiaggia e dopo, e serve per evitare che i capelli si secchino.

Idratazione abbondante e costante

Attenzione anche all’idratazione. A questo scopo, il secondo prodotto che dovremo avere sempre in borsa è un olio rigenerante per capelli. Serve a districarli, oltre che ad idratarli. L’idratazione andrà completata con uno shampoo e una maschera idonea per il proprio capello.

Preferire l’acqua dolce

L’ultima nota importante riguarda l’acqua utilizzata per lavarsi. Per mantenere il colore dei propri capelli vivo e lucido, dovremo sciacquarci i capelli il più possibile con acqua dolce. In questo modo ci libereremo della salsedine e puliremo i nostri capelli.