Questo 2021 sta per concludersi con l’inverno che è già arrivato in molte zone d’Italia. Date le temperature abbastanza rigide, per gli appassionati di giardinaggio questo è un periodo di pausa in cui c’è poco da fare in campo.

In realtà, però, queste settimane si possono sfruttare per programmare il lavoro dei prossimi mesi e pianificare le prossime semine e raccolti. In questo articolo, vedremo cosa possiamo iniziare a fare nel campo e cosa possiamo seminare da gennaio a marzo per non farci trovare impreparati.

Ecco cosa piantare nell’orto da gennaio a marzo 2022 per fare il pieno di antiossidanti e vitamine

I primi due mesi dell’anno, gennaio e febbraio, sono caratterizzati ancora da un clima abbastanza rigido.

Quindi, sono poche le colture che si possono effettuare in campo aperto e che riescono a sopportare le basse temperature.

Gennaio, ad esempio, per alcune zone della penisola, come quelle settentrionali, è un mese più di riposo che di semina. In alcuni casi, però, si possono effettuare operazioni di vangatura profonda, interrando anche compost o letame. Tuttavia, se il terreno è ancora ghiacciato è meglio lasciar perdere ed aspettare.

In condizioni climatiche migliori, invece, si possono seminare in campo aperto alcune colture resistenti.

Tra queste vi sono, ad esempio, alcune piante della famiglia delle Liliacee, come l’aglio, la cipolla e lo scalogno. Oppure, si possono seminare i primi bulbilli dei carciofi.

Anche a febbraio la maggior parte del lavoro si svolge nel semenzaio, preparando i semi di verdure e ortaggi da piantare in primavera. Tuttavia, anche in questo caso ci sono piantagioni che potrebbe sfidare il freddo. Oltre a quelle precedenti, si possono infatti seminare legumi, come fave, ceci e piselli. Oppure, si possono tranquillamente mettere in dimora le prime patate precoci e gli spinaci.

Inoltre, se vogliamo gustare intorno a maggio, o giugno, delle fragole dolci e succose, è questo il mese ideale per seminarle.

Per quanto riguarda i lavori, se il terreno lo permette, oltre a vangatura e compostaggio, si possono già predisporre i canali di scolo.

Un’esplosione di vita a marzo

Il terzo mese dell’anno, marzo, coincide invece con il passaggio dall’inverno alla primavera in cui la natura inizia a risvegliarsi. Si tratta di un mese davvero cruciale per l’orto perché il clima è perfetto per intraprendere nuove colture.

In campo aperto, infatti, si possono seminare una marea di ortaggi, tuberi, legumi, verdure ed erbe aromatiche. Tra questi potremmo piantare patate, topinambur, carote, lattuga, sedano, biete, rucola, prezzemolo, porri e così via.

Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà tantissimo da fare in questo mese. Ad esempio, si dovrà procedere ad una pulizia delle erbacce e ad una concimazione con la tecnica del sovescio.

