Siamo ormai a luglio ed anche questo mese è importante che cerchiamo di capire cosa piantare nell’orto per massimizzare la qualità del nostro raccolto. Infatti, è fondamentale piantare ogni pianta al momento giusto o non riusciremo a farla crescere nel modo corretto.

Lo staff di Proiezionidiborsa aiuta spesso i lettori dando consigli in questo senso. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo indicato come i fagiolini siano un’ottima scelta per questo mese di luglio.

Oggi, invece, vediamo un ortaggio meno conosciuto, ma che ha grandi effetti sulla nostra salute una volta portato in tavola. Ecco cosa piantare nell’orto a luglio per risolvere problemi di colesterolo e depurarci.

L’utilissimo ingrediente

Consigliamo a tutti di piantare il cardo questo mese. Esso, infatti, ha proprietà davvero molto utili sulla salute, a partire dall’effetto depurativo che possiede, soprattutto per le tossine del fegato. Non solo, ma ha anche delle proprietà lassative, utili per chi ha problemi ad andare in bagno.

Anche il cardo poi, come tanti altri vegetali, è molto ricco di fibre e di vitamine antiossidanti. È, inoltre, ottimo per coloro che soffrono di colesterolo alto, perché, assumendolo, ne possiamo ridurre i valori.

Ecco cosa piantare nell’orto a luglio per risolvere problemi di colesterolo e depurarci

Se decidiamo di piantare il cardo, ricordiamo, però, che ha bisogno di una cura particolare. Si tratta infatti di uno di quegli ortaggi che richiedono di essere legati per poter sviluppare un buon gusto a tavola. Questa legatura è una forma di imbianchimento di cui abbiamo parlato in questo articolo.

In autunno il nostro cardo sarà pronto, potremo raccoglierlo e sbizzarrirsi utilizzandolo in tante ricette diverse. Il suo gusto è discretamente amaro ed è ottimo gratinato con un po’ di besciamella. Come tanti altri vegetali, inoltre, è perfetto come sugo. In particolare, noi lo consigliamo con risotto e salsiccia, per un gusto unico, che sicuramente sorprenderà tutti i commensali.