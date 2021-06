Neanche il caldo può fermare la nostra passione per l’orto. E quindi ci troviamo tutti a cercare di capire quali sono i migliori ortaggi da piantare in questa stagione. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare gli aspiranti coltivatori dando buoni consigli. In particolare qualche tempo fa abbiamo ricordato che a partire da giugno si può iniziare a coltivare il porro.

Ora andiamo a vedere dei tipi di ortaggi molto precisi, che necessitano di una cura particolare per diventare davvero buoni. Tra questi troviamo proprio il porro, ma anche cardo, radicchio e scarola e altri, per i quali è importante compiere un’azione ben precisa. Se non facciamo questo fondamentale lavoro nell’orto i nostri ortaggi saranno immangiabili.

Ecco il problema

Ci sono alcune piante che non crescono correttamente se non le aiutiamo noi. Queste tendono a diventare verdi, troppo dure e impossibili da mangiare. Affinché siano edibili devono diventare bianche, e sta a noi provare a far cambiare loro colore.

Per farlo dobbiamo praticare il cosiddetto imbianchimento, e per ottenerlo bisogna legare o rincalzare le piante.

Il procedimento

Per effettuare la legatura basta utilizzare elastici o spago per stringere la pianta, così che la parte interna non sia esposta alla luce solare. In questo modo la pianta crescerà bianca e non verde, e sarà perfettamente commestibile. È un procedimento adatto a sedano, scarola e radicchio.

La rincalzatura invece consiste nel mettere più terra attorno alla pianta, così da stringerla bene. L’effetto che si ottiene è simile a quello della legatura, però non va direttamente a toccare il corpo della pianta. È un tipo di procedimento da usare per finocchi, porri e cardi.

Se non facciamo questo fondamentale lavoro nell’orto i nostri ortaggi saranno immangiabili. L’imbianchimento è un aspetto importante per la coltivazione di molte piante, non trascuriamolo o rischiamo davvero di dover buttare tutto il nostro raccolto.