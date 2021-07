Solo 5 minuti per gustare gli gnocchetti con pesto e vongole, cremosi delicati e profumati 

Per chi ha voglia di stupire i propri ospiti o ha voglia di fare qualcosa di diverso e sfizioso, che si prepari in modo semplice e veloce, non può non cucinare i gustosissimi gnocchetti pesto e vongole.

Un’idea perfetta per portare in tavola un primo piatto di mare, gustoso e delicato che non sia il solito piatto di pasta.

Una variante semplice ed estiva, dal risultato garantito che conquisterà anche i palati più difficili.

Gli gnocchi generalmente si abbinano bene con tantissimi sughi, con verdure e ortaggi ma risultano davvero strepitosi se accompagnati dai frutti di mare.

Per chi ha più tempo a disposizione, per preparare questo piatto, può utilizzare o gli gnocchi già pronti oppure realizzarli in casa.

Questa ricetta prevede l’utilizzo dei gnocchetti, piccoli morbidi e delicati, ideali per trattenere il sugo dei condimenti cremosi.

Ingredienti per 4 persone

a) 800g di gnocchetti;

b) 1kg di vongole;

c) 3/4 cucchiai di pesto genovese o pesto di rucola;

d) aglio;

e) olio evo;

Procedimento

Prendere le vongole e picchiettarle singolarmente su un tagliere dal lato dell’apertura per accertarsi che siano prive di sabbia. Eliminare quelle rotte, sciacquare accuratamente più volte per eliminare gli eventuali residui.

In un tegame mettere le vongole coprire e far cuocere a fiamma vivace, fino a quando non risulteranno schiuse.

Filtrare il liquido di cottura e sgusciare una metà dei molluschi.

In un tegame versare un filo di olio e far rosolare uno spicchio di aglio tagliato a pezzetti.

Aggiungere le vongole con il liquido di cottura e il pesto, far cuocere qualche minuto.

Lessare gli gnocchetti in abbondante acqua salata, appena salgono a galla alzarli con una schiumarola e versarli nel sughetto.

Amalgamare bene gli ingredienti, se necessario aggiungere un po’ di acqua di cottura degli gnocchetti, far cuocere dolcemente qualche minutino.

Spadellare facendo attenzione a non sfaldare gli gnocchetti.

Il pesto con l’amido rilasciato dagli gnocchetti, formerà una cremina formidabile e saporita.

Solo 5 minuti per gustare gli gnocchetti con pesto e vongole, cremosi delicati e profumati, dal successo assicurato.

Buon appetito!

