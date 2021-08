La fiducia è un argomento molto complesso. Tutti devono conquistare la fiducia di qualcuno. A molti Lettori sarà capitato, invece, di doversi fidare di qualcun altro. Farlo senza condizioni può però essere molto, molto difficile. Quando si effettua una scelta sbagliata può diventare un boomerang controproducente per la propria vita.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora stilato un elenco di persone che sarebbe meglio evitare di frequentare. In modo particolare, mai fidarsi di chi si comporta in questa maniera perché sicuramente sarà poco raccomandabile.

I consigli della psicologia

La prima tipologia di soggetti poco piacevoli su cui sicuramente non è saggio fare affidamento sono gli egocentrici. Chi parla sempre di sé stesso, oltre ad essere alla lunga noioso, sta dimostrando in fondo di non essere davvero interessato al suo interlocutore.

E saper ascoltare è la base per costruire un rapporto di fiducia.

Anche i passivo-aggressivi sono soggetti da evitare. Riconoscerli non è sempre facile perché di norma si presentano in maniera carismatica, energica e anche ironica. Occorre tempo per capire che si tratta di soggetti molto difficili da gestire che portano solo guai con atteggiamenti di silenzio, vittimismo e chiusura.

Mai fidarsi di chi si comporta in questa maniera perché sicuramente sarà poco raccomandabile

Ci sono poi i pettegoli. Qui la questione è semplice. Se qualcuno ha l’abitudine di parlar male di chi non è presente, si può star certi che farà lo stesso con altri parlando di voi. Si tratta di sparlatori seriali che hanno fatto del rovinare la reputazione altrui un vero stile di vita.

In questa categoria rientrano anche le persone che parlano male del proprio ex partner, senza mai attribuirsi alcuna responsabilità di una storia finita male. Certo, ci sono dei casi specifici e molto precisi in cui la colpa è chiaramente di una persona – come nei tradimenti – ma non ci si può fidare di chi non fa mai autocritica.

Non serve dire che i bugiardi patologici sono assolutamente da evitare. Si tratta proprio di soggetti la cui modalità di conversazione si concentra sull’esagerare ogni cosa che fanno per mettersi al centro dell’attenzione. Una categoria di persone che la psichiatria identifica nella definizione di ‘pseudologia fantastica’.

Infine, è meglio guardarsi anche dalle persone che flirtano troppo.

C’è una differenza precisa tra l’essere gentili e il provarci, come c’è differenza tra il flirtare elegantemente e farlo con sfacciataggine e spudoratezza.

In questo ultimo caso, non potrà venirne molto di buono!